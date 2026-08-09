Luciano Valente membawa Feyenoord meraih kemenangan derby tipis setelah dihujani peluang dan lolos pada masa injury time

Derbi kota Rotterdam berakhir dengan kemenangan 0-1 untuk Feyenoord. Luciano Valente memimpin timnya sebagai kapten menuju kemenangan. Klub Rotterdam itu menciptakan cukup banyak peluang untuk mengunci laga lebih cepat, tetapi hanya sekali menjebol gawang lawan.

Baru satu menit laga berjalan, Ayase Ueda mendapat peluang emas. Sang striker bisa menyundul bola dengan bebas di dalam area lima meter, tetapi sundulannya tidak mengarah di antara tiang gawang. Sparta langsung mendapat peringatan. Beberapa menit kemudian, Anis Hadj Moussa memang mampu menjebol gawang, tetapi penyerang itu berada dalam posisi offside, sehingga skor kacamata tetap bertahan di papan skor.

Derbi kota ini menghadirkan fase pembuka yang tajam, dengan kedua tim sama-sama tampil mengancam. Feyenoord bermain dengan mudah dan beberapa kali merangkai kombinasi hingga ke area penalti, tetapi masih belum menciptakan banyak peluang besar. Sparta memanfaatkan ruang besar di lini pertahanan Feyenoord dan dari situ mendapatkan sejumlah peluang yang cukup baik.

Sparta menjaga jarak antarlininya tetap rapat, sehingga Feyenoord harus mencari celah di ruang sempit. Setelah 35 menit, tim asuhan Giovanni van Bronckhorst akhirnya menemukannya. Gjivai Zechiël melepaskan umpan ke depan gawang dan menemukan Valente, yang tanpa ragu mengonversi umpan tersebut menjadi gol 0-1.

Selepas jeda, Feyenoord langsung membuka babak kedua dengan kuat. Valente kembali memberi Ueda peluang, tetapi sang striker gagal mencetak gol pertamanya musim ini. Serangan Feyenoord terus berlanjut karena mereka mendapatkan tiga peluang. Valente, Zechiël, dan Hadj Moussa melihat upaya mereka gagal berbuah gol.

Meski begitu, Feyenoord sempat menahan napas ketika Givairo Read terjatuh ke rumput sambil menahan sakit. Ayoni Santos mengayunkan kaki setelah bola panjang datang dan mengenai lutut bek kiri itu, yang tampak mengalami hiperekstensi. Read mendapat perawatan selama beberapa menit, tetapi pada akhirnya tetap bisa melanjutkan pertandingan.

Feyenoord tampak semakin kehilangan fokus. Setelah jeda minum, Sparta dengan tegas mulai memburu gol penyama kedudukan dan ruang di kubu tim dari Rotterdam-Zuid itu semakin besar. Meski begitu, hal tersebut tidak menghasilkan peluang besar bagi klub Spangen tersebut.

Saat pada sejam pertama tidak ada tanda bahaya bagi Feyenoord, laga tetap menegangkan hingga akhir karena peluang-peluang yang terbuang. Menjelang waktu normal usai, Milan Zonneveld sempat terlihat membawa Sparta menyamakan kedudukan, tetapi ia berada dalam posisi offside dan gol itu dianulir. Pada detik terakhir, Zonneveld kembali tampak mencetak gol, tetapi dalam proses menuju sundulan apiknya ia lebih dulu melakukan dorongan. Gol itu pun kembali dianulir. Dengan demikian, Feyenoord mempertahankan keunggulan 0-1 hingga akhir dan Van Bronckhorst meraih tiga poin pertamanya.