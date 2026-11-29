Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Luciano Valente kecewa Feyenoord bermain 1-1 melawan Ajax dalam De Klassieker. Menurut kapten tim asal Rotterdam itu, mereka bisa meraih hasil lebih baik. Ia pun menilai kegagalan penalti Nacho Ferri sangat menyakitkan.

"Menurut saya, kami pantas mendapatkan lebih hari ini," kata Valente kepada ESPN. "Saya rasa semua juga merasakan hal itu."

"Kami memulai pertandingan dengan sangat lesu, sama seperti saat melawan Porto. Namun, setelah gol itu, kami benar-benar mengendalikan permainan dan mempertahankannya sepanjang laga."

"Kami memang tidak benar-benar menciptakan peluang yang pasti berbuah gol, tetapi jelas kami mengendalikan permainan dan pantas mendapatkan lebih," ujar Valente. "Kami terus menunjukkan kemajuan. Saat melawan Porto dan juga hari ini. Hanya saja, hari ini kami tidak mendapatkan hal terpenting: tiga poin."

Iklan Iklan

Hans Kraay junior kemudian bertanya kepada Valente apakah Nacho Ferri, yang tidak tampil baik dalam pertandingan itu, berada di urutan teratas daftar eksekutor penalti. "Ya, Ferri nomor satu," jawab Valente tanpa ragu.

Topik Terkait

Ia pun tidak ragu untuk membahasnya dan memilih memberikan kesempatan kepada pemain asal Spanyol itu untuk berkonsentrasi penuh. "Sekarang dia nomor satu dan menurut saya dia harus bisa fokus lalu mengambil penalti itu."

"Kalau kamu masuk dalam daftar dan dia berada di belakangmu, kamu harus siap. Kegagalannya kali ini adalah hal yang terpisah. Ferri seorang penyerang dan ingin mencetak gol. Kegagalannya hari ini menyakitkan bagi kami. Namun, dia harus tetap menegakkan kepala dan melanjutkan perjuangannya."

Iklan

Kegagalan penalti itu mencerminkan periode sulit yang tengah dialami Ferri. Dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi, sang penyerang hanya mencetak satu gol.

"Pada akhirnya, kami seharusnya menang di sini," kata Valente, yang masih kecewa dengan hasil imbang itu. "Kami sudah cukup lama tidak melakukannya, tetapi setidaknya energi yang kami tunjukkan hari ini merupakan hal positif."