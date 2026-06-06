Luciano Valente (Feyenoord) menanggapi kritik yang sering dilontarkan dengan membuat tato

Ambil risiko atau lewatkan kesempatan. Kalimat itu terukir sebagai tato di kaki Luciano Valente. Gelandang berusia 22 tahun itu mendapatkan ide tersebut setelah pindah ke Feyenoord musim panas lalu.

Dalam Feyenoord Magazine, Valente menjelaskan alasannya. “Tato itu muncul karena semua orang punya pendapat saat saya bergabung dengan Feyenoord; orang-orang bertanya-tanya apakah saya mampu melakukannya.”

“Setiap hari saat saya membuka Instagram, saya melihat foto diri saya sendiri. Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak akan membaca pesan seperti itu dan langsung menggulir ke bawah, tetapi pada kenyataannya Anda tidak melakukannya,” kata Valente.

Pemain yang dua kali membela timnas Belanda ini telah menemukan cara untuk menghadapinya. “Saya tahu bahwa saya selalu bisa mengandalkan orang tua saya dan saya masih bisa melakukannya hingga sekarang.”

“Itu adalah cara yang sangat aman untuk menunjukkan diri, untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Dan jika suatu saat kamu gagal, itu bagian dari prosesnya. Begitulah cara kami memandangnya di rumah, hidup tidak selalu berjalan mulus.”

“Semua dimulai dengan memiliki kepercayaan diri yang besar pada diri sendiri dan apa yang akan kamu lakukan. Misalnya, sebelum musim ini, saya sangat percaya diri dengan langkah saya ke Feyenoord. Saya rasa kamu harus bisa menghadapi komentar orang-orang, jangan terlalu serius menanggapinya,” tutup Valente.

Valente tampil dalam 43 pertandingan resmi untuk Feyenoord pada musim pertamanya. Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak tiga gol dan sembilan assist.