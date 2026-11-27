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Luciano Spalletti menyebut Andrea Cambiaso sebagai sosok yang mengubah jalannya pertandingan saat Juventus mengalahkan Omonia di Liga Europa. Pelatih Juventus itu mengakui timnya kesulitan pada awal laga sebelum pemain timnas Italia yang serbabisa tersebut memicu kebangkitan dengan empat gol.

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Spalletti sebut Cambiaso sebagai pengubah jalannya laga

Juventus meraih kemenangan penting dalam upaya mereka melaju di Liga Europa, tetapi laga itu tidak dimulai sesuai rencana bagi tim Luciano Spalletti. Kesalahan pertahanan pada awal laga yang melibatkan kiper Neto memungkinkan Lubomir Satka membawa Omonia unggul secara mengejutkan, membuat tim asal Turin itu menghadapi tugas berat. Namun, gol spektakuler Cambiaso sepenuhnya mengubah momentum, membantu tuan rumah menemukan ritme permainan hingga akhirnya mendominasi lawan.

Saat membahas kesulitan pada awal laga dan kebangkitan timnya, Spalletti segera menyoroti pengaruh pemain andalannya itu. “Pada awalnya, kami membuat beberapa kesalahan yang dimanfaatkan lawan. Situasi menjadi sedikit kacau. Lalu Cambiaso membenahi semuanya lewat gol yang luar biasa dan tim bermain lebih tenang,” kata sang pelatih, seperti dikutip Tuttosport.

Spalletti puji naluri menyerang sang bek sayap

Spalletti mengakui Cambiaso sempat menunjukkan “tanda-tanda kegugupan”, tetapi menyoroti betapa cepatnya sang pemain menemukan ritme dan tampil menentukan ketika timnya membutuhkan dorongan. Spalletti juga menekankan kelengkapan kemampuan teknis yang membuat Cambiaso begitu berbahaya di sepertiga akhir lapangan. Mulai dari kombinasi satu sentuhan yang cepat hingga menghadapi pemain bertahan secara langsung, sang pelatih menegaskan bahwa naluri menyerang Cambiaso membuatnya berbeda.

“Dia mengambil keputusan dan mengatasi masalah bagi tim, seperti ketika mencetak gol ke pojok atas gawang,” ujar sang pelatih. “Seiring permainannya membaik, dia perlahan mulai menunjukkan kualitasnya. Dia tahu cara bermain sepakbola, tahu cara bermain dengan satu sentuhan, piawai masuk ke kotak penalti, piawai dalam duel satu lawan satu, dan memiliki kualitas tinggi dalam opsi yang dia tawarkan,” tambah Spalletti.

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Pemain pelapis unjuk gigi di Eropa

Spalletti juga puas setelah keputusannya merotasi skuad membuahkan hasil di kompetisi Eropa. Dengan memberi kesempatan kepada sejumlah pemain yang belakangan kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler, sang pelatih melihat para pemain pelapisnya tampil sesuai harapan dan menunjukkan kedalaman skuad yang dimilikinya.

Saat menilai penampilan mereka, Spalletti mengakui sulitnya langsung menemukan ritme setelah cukup lama tidak bermain, sekaligus memuji intensitas timnya saat tidak menguasai bola. “Apakah para pemain yang baru diturunkan memberikan respons? Ya, dan tidak mudah untuk langsung menemukan performa terbaik ketika Anda sudah cukup lama tidak bermain,” katanya. “Kami mencetak gol-gol indah, bermain baik di lapangan, dan melakukan tekanan dengan baik.”

Juventus hadapi momen penting di Serie A

Dengan nasib mereka di Liga Europa sepenuhnya berada di tangan sendiri, Juventus kini harus kembali mengalihkan fokus ke Serie A dan membawa ketajaman mereka di Eropa ke kompetisi domestik demi menanjak di klasemen. Tim Spalletti menghadapi potensi hambatan serius pada Minggu dalam lawatan berat ke markas Como, yang sedang tampil bagus dan mencuri perhatian di seluruh Italia. Laga akhir pekan ini sudah tampak akan menjadi momen penentu bagi keseluruhan musim Juventus.