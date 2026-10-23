Luciano Spalletti menggunakan Lionel Messi untuk memberi pelajaran kepada Juventus setelah hasil imbang mengecewakan melawan Rennes di Liga Europa

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Luciano Spalletti geram setelah Juventus kehilangan poin saat menghadapi Rennes di Liga Europa. Ia menjadikan Lionel Messi sebagai contoh utama dari sosok yang saat ini tidak dimiliki skuadnya. Pelatih Juventus itu menilai kurangnya ketajaman mental individu sebagai hambatan utama yang mencegah timnya mencapai level lebih tinggi di kompetisi Eropa.

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Spalletti tuntut mentalitas juara dari para bintang Juve

Juventus bermain imbang 2-2 pada Kamis malam, hasil yang membuat pelatihnya gelisah hingga sulit tidur. Spalletti tak menahan diri saat menilai hasil tersebut. Menurutnya, meski penampilan tim meningkat, para pemainnya masih kurang tajam untuk bersaing memperebutkan trofi bergengsi. Spalletti menyoroti perbedaan antara atlet papan atas dan juara sejati, dengan menjadikan peraih delapan Ballon d'Or sebagai contoh utama bagi skuadnya.

"Messi, misalnya, mampu memahami inti dari apa yang sedang terjadi. Tindakan datang setelah gagasan dan pemahaman tentang apa yang akan terjadi. Itulah yang membedakan pemain hebat dari seorang juara, yang mampu mengantisipasi segalanya. Mata dan pikiran berperan penting, baru kemudian teknik. Ketika peluang muncul di depan gawang, seperti hari ini, Anda harus merebutnya, bukan menunggu peluang itu datang dengan sendirinya," kata Spalletti kepada Sky Sport Italia.

Spalletti kecewa gol Lucumi dianulir

Getty Images

Salah satu sorotan utama malam itu adalah gol Jhon Lucumi pada menit-menit akhir yang akhirnya dianulir wasit. Keputusan tersebut menggagalkan upaya Juventus untuk membalikkan keadaan secara dramatis, dan Spalletti tampak kesal dengan penafsiran aturan pada penghujung pertandingan. Menurutnya, pertahanan Rennes memiliki cukup waktu untuk mengatasi ancaman sebelum insiden itu terjadi.

"Wasit memimpin dengan baik, tetapi keputusannya soal gol Lucumi yang dianulir kurang tepat. Saya mendengar seorang teman mengatakan aturannya cukup jelas, tetapi ketika kejadian itu berlangsung, aturan tersebut agak terbuka untuk ditafsirkan. Saya kecewa. Bek Rennes melihat bola datang dan punya banyak waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, lalu dia mengambil langkah yang salah tanpa ada satu pun dari kami yang mengganggunya," jelasnya.

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Kelengahan pertahanan dan malam tanpa tidur

Meski permainan menyerang Juventus membaik, Spalletti masih terusik oleh gol-gol yang bersarang di gawang timnya. Ia menilai timnya kerap terlihat tidak nyaman ketika harus bergerak cepat untuk menutup area lapangan yang luas. Ketidakmampuan beralih secara efektif dari menyerang ke bertahan berujung pada dua gol yang disebut pelatih kawakan itu sepenuhnya "bisa dihindari".

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"Kami agak terbiasa dengan ini. Ini masalah mendasar yang sudah berlangsung cukup lama. Kami tidak merasa nyaman saat bergerak maju, tetapi jika bola kembali dengan cepat, kami harus segera naik. Bola yang menentukan, kami harus merebutnya kembali, dan terkadang kami butuh sedikit waktu. Namun, hari ini kami sebenarnya sudah tampil baik karena kami sering memilih untuk mengejar gelandang mereka yang bergerak keluar. Sayangnya, kami kebobolan dua gol yang seharusnya tidak terjadi," analisis Spalletti.

Kondisi kebugaran jadi perhatian di tengah jadwal padat

Getty Images

Potensi cedera Zeki Celik, yang harus diganti saat jeda, menambah masalah bagi Spalletti. Dengan jeda singkat antarlaga, absennya bek tersebut bisa semakin membebani skuad yang sudah mendapat ujian berat. Spalletti mengakui Celik kemungkinan sulit pulih dalam waktu dekat. Hal itu menambah kegelisahan sang pelatih, yang tengah mencari konsistensi.

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"Dia merasakan ototnya menegang dan mengatakan bahwa menurutnya dia tidak mengalami cedera, tetapi saya rasa sulit membuatnya pulih dalam dua hari," aku sang pelatih ketika ditanya soal pergantian itu. "Saya masih tidak bisa tidur malam-malam ini, meskipun mereka tampil lebih baik: jika saya tidak memenangi pertandingan, saya tidak senang. Para pemain tampaknya merespons dengan sangat baik, mereka meningkatkan level permainan, dan kami masih punya kekurangan. Itu target yang harus kami jaga agar tetap terlihat sejak awal."