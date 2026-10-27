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Pelatih kepala Juventus, Luciano Spalletti, memuji Harry Kane setelah kapten Inggris itu memenangi Ballon d'Or 2026 di London pada Senin malam. Ia menyebut statistik Kane “mengerikan”. Pelatih asal Italia itu mengungkapkan bahwa ia dan stafnya merasa Kane merupakan pilihan yang logis. Menurutnya, sudah sepantasnya penghargaan itu diberikan kepada pemain yang tidak selalu mendapat sorotan seperti beberapa pesaingnya.

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Spalletti sebut kemenangan Kane di Ballon d'Or sebagai pilihan logis

Kane dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or putra di London Palladium pada Senin malam, mengungguli Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri, dan Lionel Messi untuk meraih Bola Emas. Sejak itu, ucapan selamat terus berdatangan.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan pada Selasa, Spalletti ditanya pendapatnya tentang kemenangan Kane dan apakah ada pemain Juventus dalam skuadnya saat ini yang bisa bersaing memperebutkan penghargaan individu terbesar di dunia sepakbola pada tahun-tahun mendatang.

Spalletti puji angka-angka Kane yang 'mencengangkan'

Spalletti tidak ingin membahas peluang skuadnya sendiri. Ia menjawab: "Saya dan para pemain saya punya target lain untuk dibicarakan." Namun, ia melontarkan banyak pujian untuk striker Bayern Munich itu.

"Saya membicarakannya dengan staf saya dan kami merasa penghargaan itu memang pantas diberikan kepadanya," kata Spalletti. "Itu pilihan logis mengingat kualitas pemainnya. Angka-angkanya mencengangkan, meski ia tidak selalu mendapat sorotan seperti beberapa pemain lain. Memang sudah seharusnya begitu."

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Musim pemecahan rekor Kane bersama Bayern Munich

Angka-angka Kane tentu mendukung penilaian Spalletti. Kapten Inggris itu mencetak 73 gol sepanjang musim 2025-26, lebih banyak daripada pemain lain mana pun. Hanya Messi yang pernah mencetak lebih banyak gol dalam satu musim di Eropa, yakni 81 gol pada 2011-12. Ia juga membawa Bayern meraih dua gelar domestik.

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Kane kini telah mencetak 156 gol hanya dalam 159 penampilan sejak bergabung dari Tottenham dengan nilai transfer £100 juta ($127 juta) tiga tahun lalu, ketika Lothar Matthaus menyebutnya "terlalu tua dan terlalu mahal". Pada usia 33 tahun, ia menjadi pemenang tertua keempat penghargaan tersebut.

Apa selanjutnya bagi Kane dan Spalletti?

Setelah akhirnya mendapat pengakuan yang sudah lama dinantikan, Kane kini akan kembali mengalihkan perhatiannya ke Bayern yang berupaya mempertahankan dua gelar domestik mereka.

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Ia juga akan mengejar gelar besar yang masih belum ada dalam daftar prestasinya, dengan Liga Champions sebagai target yang jelas, sementara Spalletti fokus pada "target lain" yang telah ia tetapkan untuk Juventus.



