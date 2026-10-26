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Luciano Spalletti mengungkapkan kekecewaannya terhadap penampilan Juventus pada babak kedua, meski timnya kembali meraih kemenangan dengan mengalahkan Lecce 2-0 pada Minggu. Pelatih Juventus itu melihat penyesuaian taktiknya membuahkan hasil sejak awal laga, tetapi kurangnya keberanian tim setelah jeda membuatnya khawatir.

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Spalletti menganalisis perubahan taktik

Juventus berhasil bangkit dari kesulitan yang mereka alami saat kalah 3-0 dari Lazio dengan mengamankan tiga poin penting di Via Del Mare. Kemenangan itu ditopang penampilan dominan pada babak pertama. Gol Weston McKennie dan gol pertama Douglas Luiz dalam laga kompetitif membuat tim tamu memegang kendali penuh. Namun, situasinya berubah selepas jeda ketika Juventus tampak mundur dan memberi Lecce kesempatan untuk kembali bersaing, meski tuan rumah kesulitan menuntaskan peluang.

Spalletti memilih tiga gelandang untuk mendukung duet penyerang Randal Kolo Muani dan Nick Woltemade. “Kami membicarakan hal yang paling kami butuhkan,” kata sang pelatih, seperti dikutip Football Italia. “Kami mengubah sesuatu dari sisi taktik dengan memainkan tiga gelandang, karena pada momen seperti ini Anda membutuhkan kekokohan dan kejelasan yang lebih besar, dan kami melakukan hal yang paling masuk akal.”

Meski perubahan itu membuat pertahanan lebih solid, Spalletti harus mencadangkan beberapa pemain sayap yang sebelumnya menjadi pilihan tim. Ia mengakui bahwa sistem baru tersebut menghadirkan stabilitas, tetapi tetap membutuhkan keseimbangan. “Namun, Anda juga harus menempatkan para pemain di posisi yang memungkinkan mereka tampil baik, dan itu berarti tidak memainkan pemain sayap yang sebelumnya tampil baik untuk kami,” tambahnya.

Spalletti kecewa dengan penurunan performa pada babak kedua

Meski skor akhir berpihak kepada Juventus, sang pelatih tampak kecewa dengan cara timnya menjaga keunggulan. Intensitas permainan mereka menurun tajam pada 45 menit kedua, sementara Lecce mengambil lebih banyak risiko dan jauh lebih sering menguasai bola. Spalletti menilai para pemainnya kurang berani untuk terus menekan dan memastikan kemenangan ketika kesempatan itu ada.

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“Para pemain tampil sangat baik dalam hal tempo dan bermain terbuka. Kami sedikit menurun dalam mengendalikan permainan pada babak kedua, lalu semuanya menjadi lebih sulit karena kami kurang berani. Kami seharusnya melakukan hal yang sama seperti pada babak pertama. Kami menemukan sistem yang membuat tim lebih kokoh, dan kami senang dengan itu karena kami langsung melihat penampilan tim yang lebih baik. Namun, pada babak kedua kami tampak mengalami kemunduran,” ungkap Spalletti.

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Merespons penyesuaian Lecce

Pertandingan berubah ketika pelatih Lecce Luca Gotti menyesuaikan pendekatan taktiknya saat turun minum. Dengan beralih ke formasi tiga bek dan menerapkan penjagaan satu lawan satu, tuan rumah mampu menghambat upaya Juve membangun serangan. Spalletti mengakui timnya gagal merespons perubahan tersebut. Akibatnya, permainan mereka tersendat sepanjang sisa laga dan kiper harus jauh lebih sering melakukan operan.

“Mereka memulai pertandingan dengan formasi 4-3-3, lalu pada babak kedua memainkan tiga bek dan melakukan penjagaan satu lawan satu. Kami tidak menyesuaikan diri, tidak menekan dengan kuat, dan tidak lagi membangun serangan dari belakang. Kiper harus melakukan jauh lebih banyak operan pada babak kedua. Kami unggul dua gol, tetapi itu bukan alasan untuk kehilangan kendali. Kami tidak kebobolan, tetapi kami tidak cukup aktif berusaha memastikan kemenangan,” pungkas Spalletti.

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Douglas Luiz mendapat pujian di lini tengah

Salah satu hal positif bagi Juventus adalah penampilan Luiz, yang akhirnya tampak seperti pemain yang diharapkan klub saat ia bergabung. Selain mencetak gol, pemain asal Brasil itu berperan penting dalam merebut kembali penguasaan bola dan menjaga alur permainan pada babak pertama. Penampilan tersebut akhirnya memperlihatkan Luiz yang “sesungguhnya”, dengan kegigihan dan kualitas teknik yang dibutuhkan lini tengah baru Spalletti agar dapat tampil maksimal menghadapi lawan-lawan di Serie A.

Spalletti pun memuji kerja keras mantan pemain Aston Villa itu serta pengaruhnya terhadap permainan tim secara keseluruhan. “Dia tampil hebat hari ini. Dia berjuang dan berlari, bertarung di semua area, serta membantu mengatasi sejumlah situasi ketika kami membutuhkannya,” ujar sang pelatih.