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Luciano Spalletti mengungkapkan frustrasinya setelah Juventus bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina. Ia mempertanyakan ketidakmampuan timnya mempertahankan performa di level tinggi sepanjang 90 menit. Meski Juventus bangkit dengan penuh semangat di Stadio Artemio Franchi, sang pelatih kepala mengakui bahwa timnya masih jauh dari standar yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi.

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Spalletti tuntut Juventus yang inkonsisten tampil lebih baik

Spalletti tak menyembunyikan kekecewaannya setelah hasil imbang yang berlangsung kacau melawan Fiorentina. Ia mengisyaratkan bahwa timnya saat ini belum memiliki ketangguhan mental untuk terus bersaing memperebutkan gelar. Juventus beberapa kali menunjukkan kualitasnya, tetapi kehilangan konsentrasi sehingga Fiorentina tetap mampu memberikan perlawanan hingga peluit akhir. Sang pelatih menyoroti penurunan dalam penerapan taktik yang ditunjukkan para pemainnya pada fase-fase penting pertandingan.

“Saya ingin memperbaiki beberapa hal, tetapi sudah beberapa kali terjadi kami tidak mampu tampil di level terbaik secara individu maupun sebagai tim,” jelas Spalletti kepada Sky Sport Italia. “Dalam pertandingan yang sama, kami membuat kesalahan yang terlalu sepele, lalu kami menunjukkan akselerasi permainan yang menghasilkan gol bagi kami. Setelah itu, kami tidak mampu memastikan kemenangan. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kami gagal memanfaatkan situasi-situasi mudah untuk standar permainan yang harus kami tampilkan.”

Pelatih kecam penjagaan zona yang “naif”

Spalletti mengkritik rapuhnya organisasi pertahanan timnya setelah kebobolan gol pembuka yang seharusnya bisa dihindari. Pelatih berpengalaman itu tampak frustrasi melihat kurangnya kewaspadaan di lini belakang. Ia secara khusus menunjuk kegagalan dalam mengantisipasi bola mati yang memungkinkan Mateo Pellegrino mencetak gol pembuka. Saat menguraikan situasi tendangan sudut tersebut, Spalletti menyayangkan cara para pemainnya menjalankan tugas penjagaan zona secara kaku dan naif.

“Mereka mengarahkan bola ke tiang jauh karena melihat ada area kosong di sana. Namun, siapa pun yang berada di lapangan dan membentuk struktur penjagaan zona harus menggesernya sesuai posisi lawan,” tambahnya.

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Kesulitan menjaga konsistensi taktik

Keluhan utama Spalletti adalah ketidakmampuan timnya mempertahankan permainan di level tinggi lebih dari beberapa saat. Ia menyoroti pola yang berulang: Juventus tampak kehilangan arah setelah mengawali pertandingan dengan baik, lalu kepercayaan diri mereka menurun. Menurut sang pelatih, ketiadaan identitas permainan yang jelas sepanjang laga menghambat klub mencapai potensi sesungguhnya di klasemen Serie A.

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“Sesekali kami mempersulit diri sendiri karena hal kecil, lalu sedikit kehilangan rasa aman dan ketenangan,” kata Spalletti kepada DAZN. “Kami bermain baik selama sepuluh menit, kemudian kami tidak terlibat, lalu tidak menemukan konsistensi. Terkadang kami tidak bertindak, tidak mengambil keputusan, padahal kami harus melakukan sesuatu. Ketika kami terus ragu, itu menjadi masalah. Mereka yang ragu hampir tidak pernah berhasil meraih sesuatu yang penting. Saya tidak terlalu senang karena kami tidak menampilkan level permainan yang konsisten dan layak untuk mengejar sesuatu yang penting.”

Menanggapi kekhawatiran kehilangan dukungan ruang ganti

Meski penampilan tim menimbulkan ketegangan, Spalletti menepis anggapan bahwa ia mulai kehilangan kendali atas skuadnya. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, ia ditanya apakah khawatir para pemain tidak lagi mengikuti instruksinya. Ia segera membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa hubungan antara staf dan para pemain tetap kuat, terlepas dari kekecewaan belakangan ini di lapangan.

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“Apakah saya takut kehilangan tim? Hal-hal seperti itu adalah bagian dari perlengkapan yang harus ditunjukkan. Tidak mungkin saya kehilangan mereka. Saya memeluk semua pemain saya setiap hari dan berbicara dengan mereka. Para direktur selalu ada di sana, mengamati dan mengawasi kami. Saya mencari solusi agar kami bisa tampil lebih baik, dan kami bahkan sudah dekat karena malam ini kami bermain sangat baik dalam sebagian pertandingan,” ujarnya.