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Juventus menang telak 4-0 atas Venezia, dengan Randal Kolo Muani mencetak gol lewat titik penalti. Namun, pelatih Luciano Spalletti tidak membiarkan penyerang Prancis itu berpuas diri. Ia secara terbuka mempertanyakan kenyamanan Kolo Muani bermain di tengah dan menuntut peningkatan besar dalam aspek taktik.

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Spalletti tuntut lebih meski Juventus menang telak atas Venezia

Juventus meraih kemenangan telak 4-0 atas Venezia , tetapi skor meyakinkan itu tidak mengurangi tekanan terhadap Kolo Muani. Meski mencetak gol lewat titik penalti, penyerang Prancis berusia 27 tahun itu tetap mendapat sorotan dari pelatih Juventus, Spalletti.

Gol tersebut membuat koleksi Kolo Muani baru mencapai dua gol dalam 12 penampilan Serie A musim ini. Alih-alih memuji gol penaltinya, Spalletti menegaskan bahwa ia masih mengharapkan jauh lebih banyak dari penyerangnya itu.

Pelatih soroti ketidaknyamanan Kolo Muani bermain di tengah

Berbicara kepada DAZN setelah pertandingan, Spalletti menjelaskan bahwa jadwal pertandingan yang padat memaksanya menempatkan Kolo Muani sebagai penyerang tengah murni. Dengan banyaknya pilihan di kedua sayap, sang pelatih menegaskan bahwa pemain timnas Prancis itu harus beradaptasi untuk memimpin lini depan.

"Dengan begitu banyak pertandingan, saya membutuhkan penyerang lain di tengah," kata Spalletti. "Saya punya tiga pemain sayap di kanan: [Francisco] Conceicao, [Edon] Zhegrova, dan Nico Gonzalez. Di kiri, saya punya [Kerim] Alajbegovic, [Kenan] Yildiz, dan [Jeremie] Boga. Saya harus mendorongnya untuk bermain di lini depan."

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Spalletti kemudian menyoroti kelemahan khusus Kolo Muani dalam menahan bola saat bermain di tengah. Ia mengatakan: "Dia harus mampu mencari ruang untuk menyerang di belakang garis pertahanan. Ketika menerima bola di tengah dengan bek berada di belakangnya, dia tidak nyaman. Saya juga membutuhkannya di lini depan, meskipun Ekhator sekarang ada di sini."

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Harga mahal membebani penyerang Prancis

Kritik terbuka Spalletti muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap kontribusi Kolo Muani secara keseluruhan di Juventus. Klub tersebut mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan jasanya, membayar hampir €40 juta, di luar bonus, untuk merekrutnya musim panas lalu.

Mengingat besarnya biaya tersebut, pemain Prancis itu kesulitan membuktikan bahwa dirinya sepadan dengan harga transfernya pada bulan-bulan awal musim ini. Catatan dua gol liga dalam 12 penampilan masih di bawah ekspektasi bagi rekrutan utama di lini serang.

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Kemampuan beradaptasi jadi kunci untuk merebut tempat sebagai starter

Dengan persaingan ketat di kedua sayap dan Jeff Ekhator juga berupaya mendapatkan menit bermain di tengah, Kolo Muani menghadapi tuntutan taktis yang jelas. Di tengah jadwal padat Juventus, Kolo Muani harus segera membuktikan bahwa ia mampu menghadapi duel fisik dengan membelakangi gawang dan melakukan pergerakan tajam ke belakang garis pertahanan.