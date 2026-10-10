Teun Koopmeiners menutup periode jeda internasional dengan perasaan positif. Gelandang itu harus menunggu lama untuk mendapatkan menit bermain bersama timnas Belanda, tetapi pada debutnya di bawah pelatih timnas Xavi ia langsung mencetak gol.

Koopmeiners membuka skor melawan Serbia lewat tendangan bebas yang berbuah gol. Belanda pada akhirnya memenangkan laga itu dengan skor 2-1. “Saya menendangnya ke gawang dan kalau tidak ada yang menyentuhnya, bolanya masuk. Senang bisa mencetak gol,” ujarnya setelah pertandingan.

Hal itu mungkin kembali memberi pelatih Juventus Luciano Spalletti bahan pertimbangan, karena belakangan Koopmeiners justru semakin tersisih. Menurut berbagai media Italia, gelandang itu bahkan bisa pergi pada musim dingin mendatang.

“Dia mungkin memang membuat beberapa kesalahan, tetapi saya yakin dia bisa membuktikan nilainya. Saya tidak kehilangan kepercayaan kepada Koopmeiners,” kata Spalletti, Sabtu, dalam konferensi pers jelang laga liga melawan Cagliari.

Pelatih berusia 67 tahun itu juga menjelaskan apa yang ia hargai dari pemain Belanda tersebut. “Koopmeiners adalah pemain serbabisa dengan visi dan penguasaan bola yang memungkinkannya menentukan tempo,” lanjut Spalletti. “Dia adalah playmaker bertahan yang bisa membuat tim tetap bergerak.”

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Dengan demikian, Spalletti tampaknya masih melihat Koopmeiners memiliki peran penting di Juventus. Sang gelandang masih terikat kontrak di Turin hingga pertengahan 2029.