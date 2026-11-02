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Luciano Spalletti menyerukan kepada para pendukung setia Juventus agar tetap mendukung tim, alih-alih menjadikan Allianz Stadium tempat yang dipenuhi suasana tidak sehat. Meski meraih kemenangan penting 2-0 atas rivalnya, Napoli, pelatih Juventus itu segera menanggapi ketegangan yang meningkat antara tribun dan lapangan menyusul hasil-hasil buruk belakangan ini.

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Aksi gemilang di pengujung laga amankan poin penting di tengah protes suporter

Juventus menghadapi pertandingan ini di bawah tekanan besar setelah kalah 2-0 dari Genoa yang terancam degradasi. Kekecewaan memuncak sebelum laga dimulai, ketika para suporter berunjuk rasa di luar Allianz Stadium dan melontarkan hinaan kepada para pemain sejak peluit pertama dibunyikan.

Meski atmosfer memanas, tuan rumah akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Pada awal laga, tembakan Juan Cabal membentur tiang gawang, sementara Guglielmo Vicario melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Lorenzo Lucca. Titik balik terjadi ketika pemain Napoli, Luca Marianucci, menerima kartu kuning kedua sehingga tim tamu harus bermain dengan 10 orang.

Juventus memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan cara spektakuler. Dua gol dari tembakan jarak jauh Kerim Alajbegovic dan Jeremie Boga pada pengujung laga memastikan kemenangan 2-0 yang sangat dibutuhkan. Peluit akhir kemudian disambut perayaan penuh emosi di tepi lapangan, saat Spalletti memeluk hangat staf pendukungnya.

Spalletti puji ketangguhan skuad

Berbicara kepada DAZN Italia seusai pertandingan, Spalletti langsung mengalihkan pujian kepada para pemain dan tim pelatihnya. "Mereka ikut merasakan beratnya situasi bersama saya. Mereka juga bekerja dari pagi hingga malam. Saya orang pertama yang datang dan terakhir yang pergi, tetapi biasanya mereka bersama saya hampir sepanjang waktu," katanya. "Namun, pujian malam ini harus diberikan kepada tim.

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"Mereka berhasil menggali kekuatan dalam diri dan menemukan keinginan untuk mengambil langkah pertama, bergerak maju, berpikir positif. Lalu, mereka berhasil melakukannya pada babak kedua dengan beberapa penyesuaian. Saya pikir malam ini mereka sepenuhnya pantas menang dan memulihkan sebagian kepercayaan diri terhadap permainan sepakbola yang mampu mereka tampilkan."

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Pulihkan kepercayaan diri yang hancur dan lawan sikap negatif

Rangkaian hasil buruk belakangan ini jelas berdampak pada kondisi psikologis skuad Juventus. Spalletti mengakui bahwa sikap negatif dapat dengan cepat memengaruhi penampilan di lapangan. Menurutnya, kurangnya keyakinan sering kali menjalar ke seluruh tim yang sedang kesulitan.

"Yang bisa kami lakukan hanyalah mendampingi mereka, tetapi ada pemain yang benar-benar terjerumus ke dalam lingkaran ini dan kehilangan kepercayaan diri dalam segala hal yang mereka lakukan, bahkan hal-hal paling biasa," aku Spalletti. "Ketika umpan sederhana salah sasaran atau ada keraguan dalam mengambil keputusan, yang lebih buruk daripada mengambil keputusan keliru, kurangnya kepercayaan diri itu menular ke seluruh tim."

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Seruan untuk bersatu jelang laga-laga krusial

Juventus kini harus menjadikan kemenangan ini sebagai landasan untuk membangun kembali musim mereka dan memperbaiki hubungan yang retak dengan para suporter. Dengan skuad yang kekurangan pemain, Spalletti sangat menyadari bahwa suasana kandang yang tidak bersahabat hanya akan menghambat kemajuan mereka dalam pertandingan mendatang.

"Kami hanya harus terus melangkah. Ini adalah situasi yang harus kami hadapi, setelah itu Anda boleh membicarakan apa pun yang Anda inginkan," tambahnya. "Saat ini, kami harus tetap solid, bersama stadion yang menunjukkan wajah aslinya pada babak kedua dengan berjuang bersama tim.

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"Anda boleh mengatakan Spalletti tidak becus, pemain itu tidak becus, singkirkan semuanya. Namun, saat ini kami harus bersatu, dan stadion ini harus kembali menjadi benteng kami."

Ia menutup dengan seruan terakhir untuk kebersamaan: "Meski kami belum bisa membuat mereka sebahagia itu, kami tetap membutuhkan suporter di sisi kami. Karena itu, kami berterima kasih kepada semua yang hari ini bertepuk tangan untuk kami dan tetap mendukung kami. Ini saatnya kami bergandengan tangan dan berdiri bersama, berusaha melangkah maju dan bersikap positif. Itu tidak mudah ketika hanya sedikit dari kami yang bisa bermain. Para pemain pantas meraih kemenangan ini dan layak mendapat tepuk tangan meriah."