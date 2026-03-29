Dalam beberapa bulan terakhir, pelatih kepala timnas Rumania Mircea Lucescu beberapa kali dirawat di rumah sakit akibat penyakit yang ia sembunyikan karena khawatir hal itu akan mengalihkan perhatian dari tujuan utama timnasnya, yaitu lolos ke Piala Dunia.





Sayangnya, pada Kamis lalu, timnas Rumania kalah 1-0 dari Turki dan tersingkir di semifinal play-off, akibat gol Kadioglu. Tim asuhan Lucescu pun harus menjalani laga persahabatan pada Selasa melawan tim yang kalah di semifinal lainnya, Slovakia (3-4 vs. Kosovo).





Saat memimpin latihan pagi ini, sang pelatih kembali mengalami gangguan kesehatan dan dilarikan ke rumah sakit. Media Rumania segera menenangkan semua pihak dengan menyebut ‘kondisinya stabil’. Pada sore harinya, Lucescu pun tak segan menyuarakan pendapatnya melalui pernyataan kepada ‘Golazo’:





“Saya tidak bisa bernapas dan pingsan. Sekarang saya baik-baik saja. Saya marah setelah menonton cuplikan pertandingan melawan Turki. Kami melakukan kesalahan-kesalahan yang luar biasa yang membuat kami gagal lolos.”





Saat ini, mantan pelatih Inter berusia 80 tahun tersebut masih dalam pengawasan di rumah sakit.