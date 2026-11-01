Lucas Ocampos mencetak gol fenomenal pada malam Sabtu menuju Minggu (waktu Belanda). Mantan pemain Ajax yang kini membela klub Meksiko Monterrey itu mencetak gol lewat tendangan salto indah saat menghadapi Club Tijuana (3-3).

Para suporter di Estadio BBVA tidak sempat bosan sepanjang babak pertama yang diwarnai banyak gol. Jackson Porozo membawa Tijuana unggul, sebelum pemain Belgia Hugo Cuypers mencetak dua gol untuk Monterrey.

Pada masa tambahan waktu babak pertama, Adonis Stalin Preciado Quintero menyamakan kedudukan. Monterrey, yang jelas diunggulkan sebelum pertandingan, harus bekerja keras lagi dan kembali memimpin menjelang laga berjalan satu jam.

Óliver Torres (mantan pemain Sevilla dan FC Porto) mengirim umpan silang kepada Ocampos, yang tanpa ragu menyambar bola dengan tendangan salto yang waktunya tepat ke pojok atas gawang. Itu merupakan gol ke-18 dalam 85 penampilannya untuk Monterrey, klub yang dibelanya sejak pertengahan 2024.

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Namun, gol itu tidak cukup untuk meraih kemenangan. Tiga menit setelah gol spektakuler Ocampos, Preciado mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini. Monterrey pun tetap berada di peringkat kedelapan Liga MX, dua posisi di bawah Tijuana.

Ocampos bergabung dengan Ajax pada pertengahan 2022. Klub asal Amsterdam itu meminjamnya dari Sevilla, tempat ia menjadi pemain yang dihargai. Namun, ia tidak pernah berhasil tampil sukses di Ajax dan kembali ke Sevilla setelah empat bulan.