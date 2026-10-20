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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Lucas Hernandez akhiri absennya, rekor legendaris Vitinha dalam laga puncak Paris dan Barcelona

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
L. Hernandez
Vitinha
Prancis
Spanyol
Portugal

Persaingan sengit memperebutkan puncak klasemen

Lucas Hernandez dan Vitinha hadir dalam susunan pemain Paris Saint-Germain untuk menghadapi Barcelona, Selasa malam ini, pada pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Jaringan statistik "Statsdufoot" menyebutkan bahwa Lucas Hernandez akan tampil sebagai starter bersama Paris di Liga Champions Eropa di Stadion "Parc des Princes", untuk pertama kalinya sejak pertandingan melawan Barcelona pada 10 April 2024.



Lebih lanjut disebutkan: "Vitinha tidak pernah absen dalam satu pun dari 57 pertandingan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa sejak ia bergabung dengan klub asal Paris itu pada musim panas 2022".


Sebelum laga malam ini dimulai, Saint-Germain menempati peringkat pertama dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Barcelona yang berada di posisi runner-up.



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