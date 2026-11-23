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Pemain muda Tottenham Luca Williams-Barnett mengungkap perubahan emosi yang dialaminya sebelum melakoni debut sensasional sebagai starter di Liga Primer. Pemain berusia 18 tahun itu mengatakan pelatih Roberto De Zerbi sempat membuatnya percaya bahwa ia akan kembali bermain untuk tim junior.

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Keisengan menjelang pertandingan

Pemain berusia 18 tahun itu memanfaatkan kesempatannya setelah keisengan tersebut berakhir. Seusai dua penampilan impresif sebagai pemain pengganti, ia masuk dalam susunan pemain utama pada kemenangan 2-0 atas Ipswich dan menjadi pencetak gol termuda Tottenham di Liga Primer sejak Gareth Bale pada 2007. Pemain jebolan akademi itu membuktikan dirinya layak menjadi starter lewat penampilan gemilang selama 64 menit yang membuatnya mendapat sambutan meriah sambil berdiri. Williams-Barnett mengungkap bahwa De Zerbi mengerjainya beberapa jam sebelum penampilan yang menjadi titik terobosannya melawan Ipswich. Remaja yang tengah menarik banyak perhatian di London Utara itu terkejut saat mendengar kabar awal dari pelatihnya mengenai susunan tim dalam percakapan pribadi.

Berbicara tentang pertemuannya dengan pelatih asal Italia tersebut, Williams-Barnett mengatakan kepada SpursPlay, seperti dikutip oleh ESPN: “Sehari sebelumnya, pelatih memanggil saya untuk bicara berdua. Ia mengatakan, ‘Kamu akan bermain bersama tim U-21 selama 60 menit untuk mengembalikan kebugaranmu,’ dan saya berpikir, ‘Apa?’ Namun, kemudian ia memberi tahu saya kabar sebenarnya dan sepanjang hari saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar.”

Insting di kotak penalti

Dampaknya nyaris langsung terlihat di Tottenham Hotspur Stadium. Williams-Barnett mencetak gol dalam 15 menit pertama. Mengenang gol pertamanya di level senior untuk klub yang didukungnya sejak kecil, Williams-Barnett mengatakan penempatan posisinya membaik sepanjang fase awal pertandingan. Ia menjelaskan bahwa dirinya melewatkan peluang sebelumnya dan merasa kesal, tetapi memastikan dirinya siap ketika bek sayap asal Spanyol itu hendak mengirim umpan silang untuk kedua kalinya.

“Semua yang saya impikan. Mencetak gol dan memberikan assist pada dasarnya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Pada umpan pertama ke kotak penalti, saya tidak berada di posisi yang tepat dan cukup kesal karena ada ruang terbuka dan saya bisa saja mencetak gol,” ujarnya. “Begitu saya melihat bola kembali ke Pedro, saya bergerak berdasarkan insting. Ketika saya melihat ia bisa mengirim umpan silang, saya hanya perlu bergerak ke belakang pemain yang menjaga saya dan memasukkan bola ke gawang.”

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Menatap masa depan

Selain mencetak gol, Williams-Barnett berperan penting dalam menggandakan keunggulan. Ia melakukan aksi individu melewati sejumlah pemain sebelum mengirim umpan silang yang diselesaikan Dominic Solanke. Penampilannya sebagai Pemain Terbaik dalam pertandingan itu dilaporkan mendorong klub untuk mengamankan masa depannya. Press Association memahami bahwa kesepakatan kontrak baru jangka panjang telah tercapai.

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Meski mendadak terkenal dan mencatatkan rekor, pemain sayap itu tetap fokus untuk menjadi pemain tetap di tim utama Tottenham. “Tetap rendah hati, abaikan semua notifikasi dan kebisingan, tetapi ya, saya ingin menjadi pemain yang masuk susunan pemain utama,” kata pemain muda itu.

Dibandingkan dengan Lamine Yamal dari Barcelona

De Zerbi tak segan membicarakan potensi pemain muda tersebut, bahkan membandingkannya dengan bintang Barcelona Lamine Yamal . Pelatih asal Italia itu menyoroti mentalitas sang pemain yang unik. Ia mengungkap bahwa Williams-Barnett menghabiskan perjalanan bus menuju stadion dengan menonton cuplikan aksi Ronaldinho, Eden Hazard, dan Neymar. Bagi pelatih Tottenham itu, sikap tenang dan kreatif dalam menghadapi debut penuh tekanan tersebut menunjukkan bahwa Williams-Barnett berpeluang mencapai level tertinggi sepakbola Eropa, asalkan ia mempertahankan etos kerjanya.

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“Luca adalah pemain istimewa. Saya tidak terkejut, karena bakatnya lebih besar daripada yang kalian kira. Ia bermain sangat baik. Saya pikir ia beruntung karena bermain di klub papan atas, bersama rekan-rekan setim kelas atas,” kata sang pelatih.