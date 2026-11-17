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Bastian Assomo, 16 tahun, tampil tajam dan sudah membuat Vincent Kompany terkesan lewat penampilannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, ada satu klub yang kerap menjadi tempat FC Bayern Munich merekrut pemain muda berbakat: Hertha BSC. Bayern mendatangkan lima pemain remaja dari klub tersebut dalam sepuluh tahun terakhir. Empat di antaranya gagal menembus tim utama Bayern. Meski begitu, Noel Aseko menghasilkan biaya transfer sebesar €12 juta bagi Bayern saat pindah ke Eintracht Frankfurt pada musim panas, kendati belum pernah tampil untuk tim senior FCB.

Pemain kelima adalah Bastian Assomo. Tentu masih terlalu dini untuk menilai apakah pemain berusia 16 tahun itu akan berhasil menembus tim utama. Namun, seperti para pemain muda lain yang sebelumnya didatangkan dari Berlin, potensinya sangat menjanjikan. Penyerang bertubuh kekar itu juga punya catatan gol yang bagus. Ia rutin mencetak gol untuk tim kedua FC Bayern di Regionalliga dan kini tampil sangat menonjol bersama tim nasional Jerman U-17.

Rabu lalu, ia menjalani debut bersama tim asuhan mantan pemain Schalke, Michael Prus, dan langsung mencetak tiga gol dalam kemenangan 4-0 atas Lithuania. Tiga hari kemudian, saat Jerman menang 7-0 atas Irlandia Utara, ia bahkan mempertajam catatan pribadinya menjadi empat gol dalam satu pertandingan . Dengan demikian, ia telah mengoleksi tujuh gol dari dua penampilan internasional. Pada Selasa, ia kembali berkesempatan menunjukkan kemampuannya saat tim junior Jerman menghadapi Irlandia Utara dalam kualifikasi Piala Eropa.

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Assomo, yang tingginya 1,90 meter, juga sudah memberikan kesan pertama kepada pelatih Bayern Vincent Kompany dan stafnya. Pada musim panas, ia ikut dalam tur Asia bersama tim senior dan tampil dalam laga uji coba. Kompany tentu tidak terkejut melihat Assomo langsung menjadi pencetak gol andalan tim junior Jerman. "Kami sudah tahu dia bisa mencetak gol," kata sang pelatih pada musim panas. Namun, Kompany juga mengingatkan bahwa pemain berusia 16 tahun itu masih harus bekerja keras. "Masih banyak sekali aspek permainannya yang harus dia tingkatkan. Namun, untuk seorang penyerang berusia 16 tahun dengan postur seperti dia, bagus bahwa dia mencetak gol," ujar Kompany.

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Assomo bahkan sudah mencetak gol untuk tim senior. Ia menyumbang satu gol dalam kemenangan 2-1 atas Jeju FC dari Korea Selatan, saat menggantikan peran Harry Kane yang absen dari tur Asia selama pramusim karena menjalani libur seusai Piala Dunia. Kane memperpanjang kontraknya bersama Bayern hingga 2029 pada awal November. Ketika kontrak itu berakhir, Assomo akan berusia 19 tahun dan bisa saja berkembang menjadi salah satu kandidat penerus Kane, atau setidaknya mengisi peran sebagai pelapis.

Apa keunggulan Bastian Assomo di FC Bayern?

"Dia mencetak gol. Itu yang kami butuhkan," kata Tom Bischof tentang Assomo pada musim panas. Ia pun memuji pemain remaja itu: "Luar biasa untuk seusianya, cara dia menahan bola. Lalu penyelesaian akhirnya sangat bagus. Dia penyerang klasik yang bermain di kotak penalti," ujarnya mengenai kualitas sang penyerang muda, yang telah mencetak enam gol dalam 12 penampilan di Regionalliga Bayern. Yang jauh lebih penting bagi tim FCB asuhan pelatih Dante: setelah mengawali musim dengan buruk, mereka tidak kalah dalam sebelas pertandingan terakhir ketika Assomo bermain.

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"Dia pesepakbola yang sangat bagus, seorang penyerang klasik," kata Bischof saat menggambarkan Assomo dari sudut pandangnya. Penyerang klasik tidak pernah merugikan tim mana pun, entah itu FC Bayern, Jerman U-17, ataupun timnas senior Jerman.

Menurut laporan kicker, Assomo juga bisa mendapat peran pada musim ini jika Kane membutuhkan waktu istirahat pada periode musim semi yang begitu penting.