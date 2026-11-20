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Gelandang Al Nassr asal Brasil, Angelo, mengungkap sisi manusiawi dari kapten tim asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dengan menyebutnya sosok yang luar biasa dan unik.

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"Cris luar biasa dan unik, bukan hanya sebagai pemain. Saya rasa semua orang sudah tahu seperti apa dia sebagai pemain, dan tidak banyak yang bisa saya katakan tentang dirinya dalam hal itu," ujar Angelo dalam pernyataan yang dipublikasikan kanal Roshn Saudi League di YouTube, Jumat (hari ini).

"Namun, yang benar-benar berpengaruh dalam karier saya adalah kepribadiannya sebagai manusia setiap hari. Dia selalu membantu saya dan memberi saya nasihat," lanjutnya.

Ia menambahkan: "Saya ingat, kalau tidak salah pada pekan pertama saya di Al Nassr, dia membuat saya merasa benar-benar nyaman untuk bertanya kepadanya, berbicara dengannya, dan menanyakan keraguan apa pun tentang hal apa saja, baik yang bersifat pribadi maupun profesional."

"Saya ingat saya mendatanginya dan berkata kepadanya: 'Dengar, saya punya banyak mimpi, target, dan hal-hal yang ingin saya raih. Saya harap kamu bisa membantu saya dan memberi saya beberapa nasihat.' Dan dia terus melakukannya sejak saat itu," tuturnya.

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"Musim lalu khususnya, dia benar-benar merangkul saya di bawah sayapnya dan memberi saya arahan di dalam lapangan. Keadaan pun terus membaik. Saya rasa itu juga berkat pelatih (Jorge Jesus)," sambungnya.

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Ia melanjutkan: "Musim ini dia memberi saya lebih banyak nasihat dibanding sebelumnya. Lucunya, saya tidak ingat persis, tapi saya rasa ada seorang suporter yang menemukan video dari salah satu laga terakhir kami. Saya tidak ingat tim lawannya."

"Saya masuk di babak kedua, dan (Ronaldo) berkata kepada saya: 'Jangan khawatir, di laga ini kamu akan mencetak gol dan memberi assist untukku.' Dan di laga itu saya memang mencetak gol, hanya saja saya tidak memberi assist setelah masuk di babak kedua," ungkapnya.

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Ia menjelaskan lebih jauh: "Namun, dia adalah sosok yang selalu ada untuk membantu saya. Dia memotivasi dan sangat membantu saya setiap hari. Dia rekan setim yang bisa saya percaya, dan memberi saya nasihat soal kehidupan dan segala hal lainnya. Dia seperti sosok ayah, dan dia benar-benar luar biasa."

"Ini tidak hanya terjadi pada saya, tetapi juga pada semua pemain lain. Saat Wesley masih di sini, dia membantunya. Dia juga membantu Bento, begitu pula João (Félix). João bermain sangat bagus, dan Cris membantunya," imbuhnya.

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Ia menambahkan: "Samu (Costa) juga baru saja datang, dan dia membantu Iñigo (Martínez). Dia membantu semua orang di tim, termasuk para pemain muda Saudi. Dia benar-benar unik."

"Adik saya datang dan menangis (demi berfoto bersama Ronaldo). Bagi saya itu juga luar biasa, karena terkadang kamu agak ragu untuk meminta kepadanya dan berkata: 'Halo, bisakah kamu berfoto dengan adik saya?'" katanya.

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"Namun, dia luar biasa dan berkata kepada saya: 'Bawa dia ke sini, jangan khawatir, kita akan berfoto.' Dia juga berbicara dengannya, karena adik saya memang ingin bertemu dan berinteraksi dengannya. Sebab, dia seperti kakak bagi adik saya, sama seperti dia menjadi idola saya," lanjutnya.

Angelo menutup pernyataannya dengan berkata: "Dia (Ronaldo) luar biasa sebagai manusia, dan bahkan lebih baik lagi sebagai pemain."