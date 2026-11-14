Bagikan Ikuti GOAL di Google

Tijjani Reijnders mencetak hat-trick gemilang saat Belanda menghancurkan Yunani 7-0, menyamai rekor kemenangan terbesar dalam sejarah Nations League. Kemenangan telak itu menjaga rekor tak terkalahkan mereka di bawah pelatih kepala baru Xavi dan membuat mereka tetap memuncaki klasemen grup.

Iklan

Belanda samai rekor bersejarah Nations League

Belanda menunjukkan kekuatannya pada Jumat dengan menghajar Yunani 7-0 di Amsterdam. Kemenangan telak itu menyamai margin kemenangan terbesar dalam delapan tahun sejarah Nations League.

Crysencio Summerville membuka skor pada menit keenam sebelum tuan rumah mencetak gol demi gol. Jurrien Timber mencetak dua gol, sementara Donyell Malen menambahkan gol ketujuh untuk melengkapi kemenangan telak tersebut.

Hasil ini memastikan Belanda tetap tak terkalahkan di bawah pelatih kepala baru Xavi. Belanda menyusul Inggris, Jerman, dan Finlandia sebagai satu-satunya negara yang memenangi pertandingan di kompetisi ini dengan selisih tujuh gol.

Reijnders gembira usai cetak hat-trick luar biasa untuk tim nasional

Reijnders menjadi bintang utama tanpa keraguan. Ia mengobrak-abrik pertahanan Yunani dan mencetak tiga gol dalam rentang 21 menit. Gelandang Al Qadsiah itu merayakan hat-trick-nya dengan tersenyum lebar dan mengacungkan tiga jari ke arah penonton tuan rumah.

Iklan Iklan

Itu merupakan hat-trick keduanya dalam dua pekan, setelah ia juga mencetak tiga gol untuk klubnya di Saudi Pro League pada akhir bulan lalu. Mantan pemain Manchester City tersebut senang bisa mengulangi performanya di level klub saat membela tim nasional.

Topik Terkait

"Rasanya luar biasa, terutama bisa mencetak hat-trick untuk tim nasional," kata Reijnders kepada UEFA. "Jadi saya sangat senang. Inilah yang kami latih, dan hari ini semuanya berjalan sangat baik."

Xavi dan De Jong puji permainan apik Belanda

Tuan rumah unggul 5-0 saat turun minum setelah menghasilkan serangkaian kerja sama tim yang apik. Kapten Belanda, Frenkie de Jong, menyoroti ketajaman timnya dalam menyerang.

Iklan

"Saya tentu menikmatinya. Saya harap semua orang juga menikmatinya, termasuk mereka yang menonton dari rumah," ujar De Jong. "Saya rasa kami sangat efektif. Kami terus berada di posisi yang bagus untuk menciptakan peluang dan gol."

Xavi juga sangat gembira, tetapi meminta skuadnya tetap fokus. "Babak pertama luar biasa, jadi saya harus memberi selamat kepada para pemain. Namun, ini baru satu pertandingan. Kami harus terus bermain seperti ini," katanya.

Iklan

Yunani terpukul saat persaingan lolos kian ketat

Kekalahan telak itu menjadi pukulan besar bagi Yunani, yang sebelumnya belum terkalahkan di kompetisi ini. Ini adalah kali pertama Yunani kebobolan tujuh gol sejak pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Denmark pada Mei 1989.

Dua tim teratas Grup A2 akan melaju ke perempat-final. Belanda saat ini memimpin grup dengan keunggulan tiga poin atas Yunani dan Jerman asuhan Jurgen Klopp menjelang pertandingan-pertandingan penting pada Senin di Berlin.