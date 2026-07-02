Petualangan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia berakhir pada Rabu setelah pertandingan yang sangat heroik melawan Inggris (2-1). Di akhir konferensi pers pasca-pertandingan, pelatih kepala Sébastien Desabre tiba-tiba mendapat kabar duka tentang meninggalnya ayahnya.

Juru bicara timnas DR Kongo mengejutkan semua orang dengan menyampaikan pengumuman tak terduga saat menutup konferensi pers. "Kami ingin mengumumkan bahwa pelatih telah kehilangan ayahnya. Turut berduka cita."

Raut wajah Desabre berubah dari netral menjadi terkejut. Media Kongo pun melaporkan bahwa pada saat itulah ia baru mengetahui tentang meninggalnya ayahnya.

Alasan mengapa Desabre tidak diberitahu lebih awal masih belum jelas. Pelatih asal Prancis itu mengucapkan terima kasih kepada staf tersebut atas ucapan belasungkawa dan menatapnya dengan tatapan tajam saat berdiri.

Di Kongo, Desabre saat ini tak bisa dikritik. Negara itu sempat berada di jalur menuju kemenangan sensasional atas Inggris, yang baru menang di 15 menit terakhir berkat dua gol Harry Kane.

Desabre membawa Kongo DR ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974 (saat itu masih bernama Zaire). Pada tahun 2026, Kongo mencetak gol pertamanya di Piala Dunia, meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut, dan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya.