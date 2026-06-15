Luar biasa: Para penggemar Jepang menunjukkan sisi terbaik mereka setelah pertandingan melawan tim nasional Belanda

Para pendukung Jepang (sekali lagi) menunjukkan sisi terbaik mereka setelah pertandingan Piala Dunia melawan Belanda. Setelah peluit akhir dibunyikan, mereka meluangkan waktu untuk membuang sampah mereka ke dalam kantong-kantong yang telah disediakan dan mereka bawa sendiri. Fenomena yang tidak lazim dalam kancah internasional ini langsung diliput secara gencar oleh media.

Para penggemar Jepang dikenal karena membersihkan sampah mereka setelah pertandingan (sepak bola) berakhir, sesuatu yang biasanya hampir tidak pernah terjadi pada pendukung dari negara lain. Namun, bagi orang Jepang, hal ini sudah jelas: mereka meninggalkan bagian stadion mereka dalam keadaan rapi.

Demikian pula pada Minggu malam di AT&T Stadium di Arlington, Texas. Setelah adrenalin dari gol penyama kedudukan Daichi Kamada di menit-menit akhir dan perolehan satu poin berharga mereda, para penggemar mulai bekerja. Dengan kantong sampah di tangan, mereka membersihkan barang-barang mereka dengan rapi.

"Ini adalah budaya kami," kata seorang penggemar Jepang kepada saluran media sosial FIFA, yang merekam kejadian tersebut dan mengumpulkan puluhan ribu likes. "Ini tentang rasa hormat terhadap segala hal. Rasa hormat terhadap para pemain, pendukung, dan juga stadion."

"Kami merasa terhormat bisa berada di sini. Kami tidak ingin membuat kekacauan dan membiarkannya begitu saja. Saya pikir itulah alasan kami melakukan ini," kata penggemar tersebut dengan senyum lebar di wajahnya.

Para pendukung Jepang membawa kantong sampah sendiri ke stadion, tetapi juga menggunakannya untuk menciptakan suasana. Kantong sampah biru tersebut digunakan selama pertandingan untuk dikibarkan dan menciptakan suasana, dan setelah pertandingan selesai untuk membersihkan stadion.

Dalam rekaman terlihat bahwa seorang pria di kursi roda pun tidak ketinggalan untuk ikut berkontribusi. Stadion berikutnya yang biasanya akan ditinggalkan dalam keadaan rapi oleh para pendukung Jepang adalah Estadio BBVA di Monterrey. Di sana, Jepang akan bertanding melawan Tunisia pada 21 Juni.