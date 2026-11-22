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Florian Wirtz memukau lewat gol akrobatik pada awal laga Premier League Liverpool melawan rival bebuyutan mereka, Manchester United, Minggu.

"Ia melakukannya dengan luar biasa," puji pakar Sky Dietmar Hamann saat mengomentari gol pemain timnas Jerman itu pada menit ke-13 . Rio Ngumoha menggiring bola dengan apik di sisi kiri sebelum mengirim umpan silang ke tengah. Di sana, Wirtz menyambar bola secara akrobatik dari jarak lima meter dan mengarahkannya ke bawah mistar gawang.

Karena bola datang agak ke belakang tubuh bintang timnas Jerman itu, penyelesaiannya menjadi semakin sulit. Wirtz dengan cerdik memutar tubuh dan menyambar bola di udara dengan kaki kiri. Kiper United Senne Lammes hanya bisa menyaksikannya dengan takjub.

Eks Bintang Bayern de Ligt Alami Comeback Bak Mimpi Buruk di United

Aksi pemain berusia 23 tahun itu menjadi puncak awal laga yang berlangsung sengit dan membuat suporter di Anfield Road terpukau, tetapi menjadi mimpi buruk bagi tim tamu besutan pelatih baru Mauricio Pochettino. Di tengah semua itu ada mantan bek Bayern Matthijs de Ligt, yang kembali tampil di Premier League setelah lama absen akibat cedera dan belakangan mencatat dua penampilan di Liga Champions.

Getty Images

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Pochettino, yang baru-baru ini meninggalkan pekerjaannya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat dan menggantikan Michael Carrick yang dipecat di Old Trafford , secara mengejutkan langsung memasukkan de Ligt ke dalam susunan pemain inti pada laga pertamanya sebagai pelatih United. Namun, pada menit kedelapan, pemain asal Belanda itu berperan dalam insiden yang berujung pada kartu merah bagi Leny Yoro, rekannya di jantung pertahanan United.

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De Ligt salah membaca arah bola panjang dan membiarkan penyerang Liverpool Alexander Isak melaju karena keliru merasa yakin kiper Lammens akan mengatasi situasi tersebut. Karena Lammens sama sekali tak terlihat di dekatnya, Isak bisa bergerak bebas menuju gawang United. Yoro terpaksa turun tangan dalam situasi genting dan menjatuhkan Isak. Wasit Samuel Barrott menilai tindakan itu sebagai pelanggaran terhadap peluang mencetak gol dan langsung mengusir Yoro dengan kartu merah.

"Apa yang dilakukan Matthijs de Ligt?" tanya komentator Sky Florian Schmidt-Sommerfeld dengan tak percaya. Situasi itu semakin pahit bagi tim tamu yang tengah terpuruk: kekalahan di Liverpool akan membuat mereka turun ke posisi kedua dari bawah di klasemen. Dominik Szoboszlai, mantan pemain Leipzig, kemudian mengeksekusi tendangan bebas dari jarak 17 meter dengan apik untuk membawa The Reds unggul (menit ke-10).

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Tak lama kemudian, Wirtz menambah gol Liverpool. Ia kembali ke kompetisi liga dari jeda internasional dengan penuh percaya diri setelah penampilan apiknya belakangan ini bersama timnas Jerman . Sang pengatur serangan pun melanjutkan tren peningkatannya bersama klub. Dalam delapan pertandingan kompetitif terakhirnya untuk Liverpool, Wirtz kini terlibat langsung dalam tujuh gol, yakni tiga gol dan empat assist.