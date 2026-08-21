Di bawah pelatih kepala baru Carles Martinez, pemain yang sudah 19 kali membela tim nasional Jerman itu menurut kicker tak lagi memiliki prospek dalam skuad Werkself. Bahkan bukan baru sejak itu Andrich harus menghadapi banyak komentar kebencian di media sosial.

Di bawah sebuah unggahan TikTok, di mana seorang pengguna membela Andrich yang banyak dikritik dan mengecam banyaknya komentar negatif terhadap dirinya, Xhaka menulis: "Tak ada rasa hormat untuk pribadi ini dan pemain ini. Dia pantas mendapatkan jauh lebih baik daripada yang sedang dialaminya saat ini. Luar biasa dan benar-benar tak bisa dipahami!"

Alasan di balik dugaan tersingkirnya Andrich terletak pada perubahan arah taktik: pelatih Martinez mengubah sistem dari formasi tiga bek yang sebelumnya dipakai menjadi empat bek, sehingga pemain lini tengah itu kehilangan perannya. Pada musim yang baru berlalu, pemain berusia 31 tahun itu di bawah Kasper Hjulmand masih berfungsi sebagai tumpuan utama di formasi tiga bek dan memimpin tim ke lapangan sebagai kapten setelah kepergian Xhaka.

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Bagaimana kelanjutan Robert Andrich di Bayer Leverkusen?

Terlepas dari sejumlah kekurangan dalam hal kecepatan dan kesalahan sesekali, pemain kelahiran Potsdam itu tampil dalam 46 pertandingan kompetitif pada musim yang penuh gejolak. Ia juga mencetak dua gol krusial: pada pekan ke-29 ia mencetak gol kemenangan 1-0 melawan BVB, selain itu sundulannya membawa Bayer unggul lebih dulu pada leg pertama melawan Arsenal, yang kemudian menjadi finalis Liga Champions. Meski demikian, para petinggi klub kini telah dengan sangat jelas memberi tahu pemain bertahan itu bahwa peluangnya untuk mendapatkan waktu bermain telah menurun drastis.

Dengan demikian, akhir dari masa tinggalnya selama lima tahun di Leverkusen tampaknya sudah di depan mata, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2028. Kepindahan ke Eintracht Frankfurt, yang sebelumnya sempat dikabarkan, menurut informasi majalah tersebut tidak menjadi konkret.

Sebaliknya, pemain yang dibina di Hertha BSC itu kini mungkin untuk pertama kalinya dalam kariernya akan bermain di luar negeri, sesuatu yang kabarnya kini cukup bisa ia bayangkan. Namun, belum lama ini nadanya masih berbeda. "Selama tidak ada yang mengusir saya atau saya merasa harus melakukan sesuatu yang baru, saya tidak akan memaksakan kepindahan", kata Andrich kepada Bild.

Dengan atau tanpa transfer, gelandang bertahan itu tetap mengejar target pribadi terkait timnas Jerman. Setelah gagal mendapat panggilan untuk Piala Dunia di bawah Julian Nagelsmann - pada Euro 2024 di kandang sendiri ia masih berada di starting XI bersama Toni Kroos - Andrich memburu comeback di bawah pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp.

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Robert Andrich mengincar comeback ke tim nasional

"Pada dasarnya saya punya target untuk kembali ada di sana. Saya ingin kembali bekerja agar masuk dalam radar tim nasional", ujarnya kepada kicker pada awal Agustus: "Saya punya tuntutan untuk kembali menjadi bagian dari tim dan ingin kembali merasakan sesuatu bersama tim nasional."

Kontak dengan pelatih tim nasional yang baru itu sudah terjalin. Selama Piala Dunia, keduanya bekerja bersama sebagai pakar TV untuk stasiun MagentaTV. "Saat kami bertemu, itu benar-benar menyenangkan. Kami banyak berbicara tentang sepakbola", ujarnya mengenai percakapannya dengan Klopp.

Di Leverkusen, kekosongan itu ke depannya disebut akan diisi oleh para pemain yang lebih muda. Klub asal Rheinland itu memang sudah mengamankan jasa talenta top Kennet Eichhorn untuk lini tengah bertahan, tetapi pada pemain 17 tahun itu didiagnosis penyakit metabolisme yang memerlukan penanganan. Kapan rekrutan baru tersebut bisa menjalani debutnya, untuk sementara masih belum pasti.