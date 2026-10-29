Setelah musim yang gemilang, Vitinha, bintang Paris Saint-Germain, meraih peringkat ketiga dalam penghargaan Ballon d'Or 2025. Namun, ia mengalami kemerosotan tajam tahun ini, di mana pemain asal Portugal itu mengakhiri musim di peringkat keempat belas pada klasemen akhir.

Vitinha berada di belakang Rodri (keempat), Fabian Ruiz (kesepuluh), Jude Bellingham (kesebelas), Pau Cubarsi (kedua belas), dan rekan setimnya Achraf Hakimi (ketiga belas).

Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, menilai bahwa pemain internasional Portugal, Vitinha, layak mendapatkan peringkat yang lebih baik, sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato" asal Prancis.

Enrique mengatakan dalam pernyataannya: "Tidak, saya tidak terkejut karena saya mengenalnya dengan baik. Apa yang ia berikan kepada tim benar-benar berbeda. Saya selalu senang memiliki pemain dengan kualitas teknis dan fisik seperti ini."

Ia menambahkan: "Ia sangat berbakat luar biasa. Saya sangat senang memiliki pemain dengan level seperti ini, dan ia layak mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam penghargaan Ballon d'Or."

Perlu dicatat bahwa penyerang Bayern Munich, Harry Kane, meraih penghargaan Ballon d'Or 2026 untuk pertama kalinya dalam kariernya, mengungguli bintang Real Madrid Kylian Mbappe (kedua) dan sayap Barcelona Lamine Yamal (ketiga).