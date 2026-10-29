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Legenda Real Madrid Toni Kroos melontarkan pujian tinggi kepada Jose Mourinho menyusul kemenangan penting mereka 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico di Camp Nou. Mantan gelandang itu memuji kepiawaian taktik pelatih asal Portugal tersebut, dengan menyoroti bagaimana pendekatan beraninya berhasil melumpuhkan tim asuhan Hansi Flick yang sebelumnya dominan.

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Kroos puji Mourinho setelah kemenangan krusial

Kroos melontarkan pujian tinggi kepada pelatih Mourinho setelah kemenangan penting 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico. Dua gol Kylian Mbappe memastikan tim tamu membawa pulang tiga poin dari Camp Nou pada Minggu. Kemenangan tandang itu memangkas keunggulan Barcelona di puncak klasemen La Liga menjadi hanya tiga poin. Hasil tersebut juga mengakhiri awal tak terkalahkan Flick di kompetisi domestik musim ini.

Mourinho sempat menghadapi kritik pada awal musim, tetapi kemenangan meyakinkan ini mengubah pandangan terhadapnya. Ia menghadapi laga bertekanan tinggi itu tanpa Vinicius Junior yang terkena skorsing dan kiper Thibaut Courtois yang cedera, sehingga mengandalkan Andriy Lunin untuk tampil di bawah mistar.

Rencana taktik berani membuat Barcelona kewalahan

Berbicara kepada AS, Kroos menyoroti Mourinho sebagai sosok di balik kemenangan tersebut. Mantan pemain timnas Jerman itu sangat terkesan dengan keberanian taktik yang ditunjukkan saat menghadapi Barcelona, tim yang banyak menguasai bola.

"Selama dua tahun terakhir, El Clasico berjalan sesuai keinginan Barcelona," jelas Kroos. "Namun, keadaan telah berubah, dan saya harus memuji kerja Mourinho. Mereka bermain sangat baik, dan ia menyiapkan tim dengan brilian. Membangun serangan dari belakang melawan Barcelona ini patut mendapat pujian karena mereka kesulitan ketika tidak menguasai bola.

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"Real Madrid dan Mourinho menunjukkan keberanian luar biasa di Camp Nou, dan itu menjadi perbedaan besar dibandingkan El Clasico belakangan ini. Para penyerang tampil baik. Ada pula periode ketika mereka bertahan dengan baik, seperti saat Barcelona menyamakan kedudukan. Pada saat itu, siapa pun di antara kita akan menerima hasil imbang. Mereka bermain sangat baik selama 65 menit."

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Mengakhiri rentetan kekalahan menyakitkan di El Clasico

Hasil ini menandai titik balik penting dalam sejarah El Clasico belakangan ini. Sebelum Minggu, Barcelona memenangi enam dari tujuh pertemuan terakhir dan mencetak 22 gol dalam periode tersebut, sembari membangun dominasi di kompetisi domestik selama dua tahun terakhir.

Real Madrid mampu bertahan meski tidak banyak menguasai bola, dengan penguasaan bola hanya 41 persen pada babak pertama dan 34 persen pada babak kedua. Namun, Kroos mencatat bahwa penyesuaian taktik tertentu, seperti Dean Huijsen yang menjaga Fermin Lopez dengan ketat, memaksa pemain-pemain kunci Barcelona seperti Pedri dan Raphinha melakukan kesalahan krusial.

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"Para pemain Real Madrid menempati posisi dengan baik," ujar Kroos. "Saya terkejut dengan cara Huijsen menjaga Fermín. Pemain Barcelona seperti Pedri dan Raphinha tampak tidak nyaman dan terpaksa melakukan kesalahan yang biasanya tidak mereka lakukan. Madrid memenangi hampir setiap duel karena mereka bermain dengan intensitas lebih tinggi. Mereka bertahan sebagai satu kesatuan dan tampil sangat baik, baik saat bertahan maupun saat menguasai bola.

"Barcelona adalah tim yang lebih baik dari segi permainan karena mereka lebih mendominasi pertandingan daripada Madrid, tetapi mereka kesulitan ketika tekanan yang mereka terapkan tidak berhasil dan mereka harus bertahan. Madrid menemukan cara untuk mengalahkan mereka. Barcelona menghadapi tingkat tekanan yang biasanya tidak mereka dapatkan dari tim lain."

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Madrid bangun momentum dalam persaingan gelar

Kemenangan ini memberikan dorongan kepercayaan diri yang sangat besar bagi Mourinho dan skuadnya. Real Madrid kini akan berusaha melanjutkan momentum tersebut dan memangkas selisih tiga poin di puncak klasemen. Skuad Mourinho selanjutnya akan menghadapi Racing Santander dalam laga La Liga pada Minggu.