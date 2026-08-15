Louis van Gaal secara pribadi lebih memilih Peter Bosz sebagai pelatih baru tim nasional Belanda ketimbang Xavi. Hal itu, menurut Dries Roelvink, disampaikan pelatih 75 tahun tersebut saat pertemuan di Amstelveen.

Roelvink membagikan sebuah foto pada Sabtu yang memperlihatkan dirinya bersama Van Gaal. Kedua sahabat itu bertemu pada Jumat di restoran Aan de Poel di Amstelveen, di mana penunjukan Xavi sebagai pelatih tim nasional menjadi topik pembicaraan.

Penyanyi itu mengatakan bahwa dirinya sendiri akan senang jika Van Gaal kembali menangani tim nasional Belanda. “Di Aan de Poel, Louis van Gaal kemarin kembali menjelaskan kepada saya dengan sangat rinci bahwa dia tidak menganggap Xavi sebagai pilihan yang keliru dari KNVB, tetapi secara pribadi dia lebih ingin melihat Peter Bosz”, tulis Roelvink.

Van Gaal sendiri sudah angkat bicara pada Jumat setelah penunjukan Xavi. Di Instagram, ia mengucapkan selamat kepada mantan muridnya itu atas jabatan barunya: “Selamat Xavi. Semoga beruntung, teman.”

Hubungan Van Gaal dan Xavi berawal dari periode kebersamaan mereka di FC Barcelona. Gelandang asal Spanyol itu menjalani debut resminya untuk raksasa Catalan pada 1998 di bawah arahan pelatih asal Belanda tersebut.

Xavi juga melontarkan pujian kepada Van Gaal dan pengaruh Belanda terhadap perkembangannya setelah penunjukannya. “Saya merasa sangat terhormat menjadi pelatih tim nasional Belanda. Sebagai seseorang yang menempuh pendidikan di akademi FC Barcelona, dengan pengaruh kuat dari antara lain Johan Cruijff dan Rinus Michels, saya merasakan keterikatan khusus dengan sepak bola Belanda”, katanya.

“Bisa dibilang saya ini sedikit merupakan anak dari sepak bola Belanda”, lanjut Xavi. “Pelatih-pelatih besar lainnya juga, terutama Louis van Gaal yang memberi saya debut di Barcelona, dan Frank Rijkaard, memainkan peran penting dalam pembentukan saya sebagai pemain dan pelatih.”







