Louis van Gaal menyampaikan melalui email kepada The Athletic bahwa ia merasa dirugikan oleh Manchester City, yang dinyatakan bersalah melanggar 114 aturan keuangan antara 2009 dan 2018 serta terancam hukuman berat.

Van Gaal ditunjuk sebagai manajer Manchester United setelah sukses bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2014. Pada musim pertamanya, United finis keempat, sedangkan pada musim keduanya mereka menjuarai Piala FA. Namun, itu ternyata tidak cukup bagi Van Gaal untuk mempertahankan pekerjaannya. Pria asal Amsterdam itu dipecat kurang dari 24 jam kemudian.

Di Liga Primer Inggris, Manchester United gagal masuk empat besar dengan cara yang menyakitkan. Tim asuhan Van Gaal mengoleksi 66 poin, sama dengan Manchester City yang menempati posisi keempat. Namun, karena selisih gol United lebih buruk, sementara mereka hanya mencetak 49 gol di liga musim itu, City merebut tiket terakhir Liga Champions yang sangat didambakan.

Van Gaal dipecat dan digantikan oleh José Mourinho. "Bagi saya, kegagalan lolos ke Liga Champions pada 2016 itu kemungkinan besar menjadi faktor penentu pemecatan saya dari Manchester United saat itu, dengan segala konsekuensi dan penderitaan yang menyertainya."

Van Gaal sebelumnya pernah mengatakan bahwa kegagalan lolos ke Liga Champions pada 2016 adalah "salah satu pengalaman terburuk dalam kehidupan profesionalnya". Hubungan baiknya dengan direktur umum berakhir ketika Van Gaal menuduh sang pejabat bahwa kedatangan Mourinho sudah disepakati jauh sebelum pemecatannya.

Van Gaal tahu bahwa putusan mengenai City tidak akan lagi membawa perubahan baginya. "Saya tidak bisa memutar kembali sejarah sekarang. Bahkan federasi sepak bola Inggris pun tidak bisa," tulis Van Gaal, yang tidak ingin membahas secara mendalam hukuman apa yang pantas bagi City. "Pada akhirnya, hakimlah yang harus memutuskannya."