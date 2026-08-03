Louis van Gaal ingin menjalani periode keempat sebagai pelatih tim nasional Belanda

Louis van Gaal bersedia menjadi pelatih tim nasional Belanda, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Senin pagi. Manajer berusia 74 tahun itu merasa lebih bugar dari sebelumnya.

Pekan lalu Arne Slot mengumumkan bahwa ia tidak akan menjadi penerus Ronald Koeman yang telah hengkang. Ia lebih memilih tetap aktif di sepakbola klub.

Kandidat lain, seperti Peter Bosz dan Erik ten Hag, berada dalam posisi yang sangat aman di PSV dan FC Twente, sehingga mereka juga tidak bisa didatangkan oleh KNVB.

Nama Pep Guardiola juga kerap disebut, tetapi tampaknya pria asal Catalunya itu ingin sedikit lebih santai setelah sepuluh tahun yang intens bersama Manchester City.

Van Gaal bersedia mengisi lowongan yang terbuka itu. Ia sudah tiga kali menjadi pelatih timnas Belanda dan sudah 63 kali mendampingi dalam pertandingan tim nasional Belanda.

Mantan pelatih antara lain Manchester United dan Bayern Munich itu didiagnosis menderita kanker prostat pada 2022, tetapi kini kondisinya sangat baik. “Masalah kesehatannya sudah berlalu,” tulis De Telegraaf.

KNVB masih belum menghubungi Van Gaal, yang terbuka untuk posisi tersebut. Jika Nigel de Jong tidak menelepon, Van Gaal juga terbuka untuk jabatan pelatih tim nasional di negara top lainnya.