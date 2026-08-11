Louis van Gaal mengaku belum juga dihubungi KNVB dalam sebuah wawancara dengan Voetbal International. Federasi itu masih mencari pengganti Ronald Koeman.

Selasa pekan lalu, De Telegraaf memberitakan bahwa Van Gaal terbuka untuk periode keempat sebagai pelatih tim nasional Belanda, sementara KNVB disebut sudah hampir mencapai kesepakatan dengan Michael Reiziger.

Sejak itu, Reiziger tidak lagi mendengar kabar dari KNVB, demikian menurut VI. Terlepas dari bungkamnya Zeist, Van Gaal menegaskan bahwa dirinya belum dihubungi untuk posisi tersebut.

“Saya selalu ingin membantu KNVB, dan saya melihat ada kemungkinan,” kata Van Gaal. “Saya pikir Belanda dengan skuad ini bisa menjadi juara Eropa atau juara dunia.”

“Tapi belum ada kontak. Saya tidak tahu apa yang diinginkan KNVB. Tampaknya minat terhadap pekerjaan ini sangat kecil, dan kemudian nama saya kembali muncul,” lanjutnya.

“Saya sudah tiga kali menjadi pelatih tim nasional Belanda. Jika saya melakukan sesuatu, maka kemungkinan besar itu di luar negeri. Meski Anda tidak pernah tahu. Saya merasa lebih bugar daripada pada 2022,” pungkasnya.