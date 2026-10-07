Lorenzo Palmisani, talenta muda baru Italia yang tak pernah berhenti mempelajari Buffon

Di Italia yang bergairah dengan sepakbola, rasa sakit karena gagal lolos ke tiga Piala Dunia beruntun telah meninggalkan luka yang dalam. Kini generasi baru siap bangkit, dan Lorenzo Palmisani (22) berada di garis depan. Pemuda ini sedang mengejutkan Serie A pada musim debutnya dan debut di Timnas Italia tampak sudah dekat bagi "mutiara tersembunyi" terbaruGOAL.

Setiap kali pelatih Como, Cesc Fàbregas, melihat salah satu pemainnya melepaskan tembakan ke gawang, ia sudah siap merayakan. Lengannya yang terlipat terbuka dan kepalannya mengepal. Namun kiper Frosinone, Lorenzo Palmisani (22 tahun), kembali melakukan penyelamatan. Siapa pun yang menembak, entah wonderkid Argentina Nico Paz atau striker ternama Anastasios Douvikas, Palmisani selalu menemukan jawaban yang tepat.

"Palmisani membuat sangat banyak penyelamatan. Andai kami menang 4-1, itu juga tidak akan berlebihan," keluh Fàbregas setelah pertandingan. Hasil akhirnya adalah 2-0 untuk Frosinone. Bagi Como, itu merupakan kekalahan pertama dalam lima bulan; bagi Frosinone yang baru promosi, itu adalah kemenangan ketiga dalam lima laga.

Tim asuhan Massimiliano Alvini kini telah memenangi tiga dari lima pertandingan pertama, dan Palmisani sangat krusial dalam awal yang impresif ini, dengan mencatatkan dua clean sheet. Yang kedua, saat melawan Como, memberinya gelar Man of the Match yang sangat layak.

Media Italia memberinya nilai tertinggi. "Apakah Italia benar-benar telah melahirkan prodigi baru di bawah mistar?" tanya Sportmediaset setelah laga kontra Como. Italia tentu tidak kekurangan kiper legendaris: tanya saja Dino Zoff, Gianluigi Buffon, atau penjaga gawang utama Manchester City saat ini, Gianluigi Donnarumma.

Perbandingan dengan Buffon, khususnya, pasti akan membuat Palmisani tersanjung: kiper legendaris itu adalah idolanya. "Lorenzo selalu memikirkan Buffon," kata sang ayah, Piero, kepada Tuttosport. "Saya bahkan tidak mau tahu berapa banyak video Gigi yang telah dia tonton sepanjang hidupnya".

Bagi keluarga Palmisani, dengan Lorenzo sebagai anak paling bungsu, pekan-pekan ini dipenuhi emosi. "Kami sedang menjalani momen-momen yang luar biasa. Kami keluarga sederhana dan tidak mudah mengelola emosi seperti ini, terutama setelah pertandingan melawan Como".

Keluarga itu tinggal di Alatri, sebuah kota kecil berpenduduk tiga puluh ribu jiwa. "Semua orang ikut bahagia untuk kami, di sini mereka tergila-gila pada Lorenzo," senyum sang ibu, Graziella. "Ada juga yang datang ke rumah untuk mengenalnya".

"Saya merinding melihat orang-orang berjalan-jalan mengenakan jersey Palmisani," kata Graziella. "Tapi dia tidak boleh besar kepala," ia mengingatkan dengan nada keibuan. "Saya yakin dia tidak akan begitu. Dia bagus di sekolah, menuntaskan pendidikan teknik, dan kami tidak pernah punya masalah dengannya".

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Dua tahun lalu, di Alatri hanya sedikit orang yang mengenakan jersey bertuliskan "Palmisani". Pemuda 22 tahun itu bermain sebagai pemain pinjaman di Serie C bersama Lucchese, pengalaman keduanya setelah kegagalan di Olbia yang sedang dilanda kesulitan finansial.

"Kami khawatir padanya," kenang Piero. "Semuanya tidak berjalan baik di Olbia dan itu menjadi pengalaman yang sulit di Lucca. Saat itulah Frosinone memutuskan untuk mengembangkannya di tim utama". Sebuah keputusan yang tepat.

Palmisani bergabung dengan Frosinone dari akademi Mole Bisleti saat berusia sembilan tahun, berkat orang tuanya: Piero melatih tim wanita kecil di Alatri dan istrinya bermain sebagai penjaga gawang.

Butuh sedikit waktu sebelum gen kiper itu muncul. "Kami sering membawa Lorenzo ke pertandingan dan dia perlahan jatuh cinta pada olahraga ini. Tapi dia tidak langsung mulai sebagai kiper," jelas ayahnya.

"Dia lebih suka bermain di lini tengah, tetapi suatu hari dia bilang ingin bermain di gawang. Saya mengingatkannya bahwa dia akan membutuhkan kekuatan mental — pada satu titik Anda sendirian — tetapi dia keras kepala". Didorong oleh keras kepalanya itu, Palmisani masuk ke akademi Frosinone pada 2013, tetapi baru mendapat kesempatannya di tim utama pada usia 20 tahun, tepat setelah dua masa peminjaman yang sulit itu.

Musim lalu ia menjadi pilihan utama dan membawa Frosinone finis di posisi kedua Serie B dengan 15 clean sheet dalam 38 pertandingan dan persentase penyelamatan 80 persen, sekaligus meraih promosi ke Serie A.

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Pertama datang debutnya di Serie A, lalu panggilan ke tim U-21, dan akhirnya ke Timnas Italia senior bersama pelatih interim Silvio Baldini, meski ia belum melakukan debut.

Debutnya di Serie A datang, dari semua tim yang ada, justru melawan Juventus: bukan hanya tim idolanya Buffon, tetapi juga tim Piero dan Graziella, yang memiliki darah Juventus dalam nadi mereka. Lorenzo pun demikian.

"Kami semua pendukung Juventus. Dan membayangkan takdir memberinya kesempatan untuk debut di Serie A justru melawan Juventus..." mata Piero berbinar. Fakta bahwa Si Nyonya Tua menempatkan Palmisani di puncak daftar keinginan membuat semuanya terasa lebih spesial.

"Juventus tentu saja adalah mimpi," kata Piero, tersanjung oleh minat Juve "miliknya", yang seperti Inter, ingin memperkuat skuad dengan Palmisani. "Hal terpenting bagi kami adalah anak kami selalu bahagia. Tapi ya, Juve di atas segalanya, lalu yang lain. Memang selalu seperti itu di keluarga kami: pertama Juve, lalu yang lainnya".

Jam-jam yang dihabiskan untuk mempelajari Buffon tampaknya mulai membuahkan hasil. Kepindahan ke Juve bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar, meski untuk saat ini, seperti diingatkan Graziella, lebih baik tetap berpijak di bumi.