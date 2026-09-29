Timnas Qatar akan menjalani laga yang dinanti melawan Uni Emirat Arab di tengah berbagai perhitungan setelah memastikan lolos ke semifinal Piala Teluk Arab "Khaleeji 27". Namun, pelatih asal Spanyol Julen Lopetegui, direktur teknik Al-Annabi, menyadari bahwa ujian melawan Uni Emirat Arab tidak akan bersifat sepele, mengingat lawannya memiliki modal untuk bersaing memperebutkan gelar.

Lopetegui menegaskan, dalam konferensi pers, bahwa Uni Emirat Arab adalah salah satu tim yang paling difavoritkan untuk menjuarai turnamen, sembari menekankan perlunya menghadapi laga ini dengan tingkat konsentrasi tertinggi, meski waktu persiapan terbatas.

Pelatih Qatar itu berkata: "Kita harus hadir menghadapi timnas Uni Emirat Arab, yang merupakan salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar. Kami tahu bahwa kami tidak memiliki cukup waktu untuk bersiap, tetapi fokus kami akan tertuju pada laga ini."

Ia menambahkan: "Kami telah lolos ke semifinal, tetapi kami harus terlebih dahulu menjalani laga melawan Uni Emirat Arab. Kami ingin menjaga kesiapan skuad dan menghindari cedera, di samping berupaya mempersiapkan para pemain secara psikologis untuk pertandingan."

Lopetegui berbicara tentang Akram Afif, menegaskan kepuasannya atas penampilan dan perannya di dalam lapangan, dan berkata: "Akram telah memberikan pengorbanan besar di posisi yang ia mainkan, dan ia mampu mencetak gol kapan saja. Saya sangat senang dengan penampilan yang ia tunjukkan bersama rekan-rekannya yang lain, dan saya tidak khawatir dengan keberadaannya di lini dalam."









Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa ia akan menyaksikan laga Arab Saudi melawan Irak, guna mempelajari tim yang akan dihadapi Qatar di semifinal, seraya menjelaskan: "Saya pencinta sepak bola, dan saya akan menyaksikan pertandingan Arab Saudi melawan Irak untuk mencermati sisi-sisi positif dari masing-masing tim sebelum laga kami di semifinal."

Di sisi lain, Hassan Al-Haydos, kapten timnas Qatar, menegaskan kesiapan Al-Annabi untuk laga ini, sembari menekankan: "Uni Emirat Arab adalah tim yang terus berbenah dan kuat, dan laga-laga kami melawannya selalu berjalan sengit. Saya bermain di awal karier melawan para raksasa sepak bola Emirat, seperti Ismail Matar, Ali Mabkhout, dan Omar Abdulrahman, dan sudah menjadi kewajiban kami sebagai pemain untuk menghormati lawan."

Mengenai masa depannya dan waktu pensiunnya, Al-Haydos menjelaskan: "Kelangsungan berkarier di lapangan sepak bola adalah anugerah dari Tuhan semesta alam, dan tidak ada tanggal pasti untuk mengambil keputusan pensiun. Saya selalu berkata kepada para pemain: ketika hasrat dan gairah telah habis, seorang pemain bisa mengumumkan pensiunnya. Sejak kecil saya menyukai tenis, dan juga sepak bola."