Pelatih kepala timnas Qatar asal Spanyol, Julen Lopetegui, memuji timnas Arab Saudi dan menganggapnya sebagai tim terbaik di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah kalah dari mereka di babak semifinal.

Timnas Arab Saudi mengalahkan timnas Qatar melalui adu penalti, setelah bermain imbang tanpa gol pada waktu normal dan babak tambahan dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma, Jeddah, pada babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Lopetegui mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers usai pertandingan, sebagaimana dikutip surat kabar "Al Riyadhiah" Arab Saudi: "Kami merasa sedih karena tidak lolos."

Dia menjelaskan: "Kami memainkan pertandingan yang sulit di hadapan suporter yang kuat dan sulit, dan kami mencoba mengubah beberapa elemen untuk masuk ke pertandingan dengan cara terbaik."

Dia menambahkan: "Kami merasa sangat kecewa karena kekalahan kami melalui adu penalti, tetapi saya merasa bangga dengan semangat juang yang ditunjukkan para pemain, dan saya mengatakan kepada para pemain bahwa kami bermain melawan tim terbaik di turnamen ini."

Mengenai ketergantungan pada bertahan sepanjang pertandingan, dia menjawab: "Kami harus bermain dengan cara bertahan, tim kami kelelahan dan tim lawan juga bermain dengan cara bertahan, serta sulit untuk mencetak gol ke gawang mereka."

Dia melanjutkan: "Kedua tim tidak mampu mencetak gol, dan cuaca berpengaruh terhadap pertandingan, dan saya berusaha memilih para pemain untuk bertarung hingga akhir waktu."

Dia menjelaskan lebih lanjut: "Di setiap pertandingan kami memilih yang terbaik, dan sebagai pelatih saya harus memilih pemain yang tepat tanpa memandang nama-namanya, dan saya menerapkan hal itu karena kelelahan beberapa pemain, lalu saya memilih pemain-pemain menyerang, dan pergantian pemain berjalan baik dalam pertandingan."

Dia meneruskan: "Saya memilih pemain-pemain terbaik untuk mengeksekusi tendangan penalti, dan saya mengatakan kepada tim saya bahwa mungkin saja pertandingan sampai ke adu penalti, dan hari ini kami bermain dengan semangat positif."

Dia menutup: "Situasi dalam adu penalti itu sulit, kami berlatih untuk itu pada sesi terakhir, dan penampilan kami istimewa, tetapi hari ini karena tekanan kami tidak berhasil."

Perlu dicatat bahwa timnas Arab Saudi akan menghadapi pemenang dari laga antara Oman dan Uni Emirat Arab, dalam pertandingan final turnamen Khaleeji 27, pada hari Selasa mendatang, di Stadion Al Inma, Jeddah.