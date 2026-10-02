Pelatih timnas Qatar asal Spanyol, Julen Lopetegui, menaikkan standar tantangan jelang laga yang dinanti melawan Arab Saudi, menegaskan bahwa Qatar tidak datang ke "Khaleeji 27" hanya untuk sekadar berpartisipasi, melainkan untuk bersaing memperebutkan gelar, meski diterpa cedera dan waktu yang mepet jelang semifinal.

Timnas Qatar akan menghadapi Arab Saudi, besok Sabtu, di Stadion Al-Inma, dalam babak semifinal turnamen, dalam duel yang menarik perhatian besar para suporter.

Lopetegui mengatakan dalam konferensi pers: "Kami memanfaatkan dua hari yang tersedia untuk persiapan, dan kami fokus terutama pada pemulihan energi para pemain. Susunan pemain sudah jelas bagi kami, dan semua siap menghadapi lawan kuat yang bermain di kandang sendiri di tengah dukungan suporternya."

Ia menambahkan: "Penuhnya stadion oleh suporter bukanlah tekanan bagi kami, melainkan motivasi tambahan. Kami tahu suporter akan mendukung timnas mereka, tetapi tidak ada alasan, dan kami harus fokus di dalam lapangan, bertahan dengan baik dan menyerang dengan tajam, karena kami memiliki kekuatan fisik, mental, dan taktikal."

Pelatih asal Spanyol itu membela level timnas Qatar, menegaskan bahwa lolos ke semifinal mencerminkan kemampuan mereka untuk bersaing, dan ia berkata: "Kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol, karena itu saya tidak sependapat dengan mereka yang menilai timnas Qatar tidak bagus. Kami memiliki mentalitas dan kekuatan untuk bersaing, dan buktinya kami berada di semifinal."









Pelatih timnas Qatar itu melanjutkan: "Sejarah itu penting, tetapi kita berbicara tentang kenyataan. Kami mengalami beberapa cedera, dan waktunya mepet, tetapi tidak ada alasan. Kami memiliki kepercayaan diri yang besar dan ingin menampilkan pertandingan yang kuat, dan jika kami mampu mengalahkan Arab Saudi maka itu akan menjadi hal yang luar biasa."

Lopetegui menegaskan sikapnya mengenai tujuan keikutsertaan di turnamen, dengan mengatakan: "Kami tidak datang ke sini hanya untuk sekadar bermain atau mencoba para pemain. Kami menganggap turnamen ini secara serius, dan kami ingin menang serta menampilkan yang terbaik dari kami. Kami tiba di sini untuk memenangkan piala."

Terkait Akram Afif dan Almoez Ali, Lopetegui menjelaskan bahwa status keduanya belum ditentukan secara final, dan ia berkata: "Akram Afif bisa bermain di lebih dari satu posisi penyerangan, tetapi ia sedang sakit, dan hingga kini saya belum tahu apakah ia akan tampil besok. Kami mampu bersaing dengan atau tanpa kehadirannya."









Pelatih timnas Qatar itu menambahkan: "Saya berharap Almoez Ali mampu tampil dan membantu tim, dan kami akan menunggu hingga pagi besok setelah para pemain mendapatkan istirahat dan pemulihan untuk mengambil keputusan akhir mengenai susunan pemain."

Di sisi lain, Abdulaziz Hatem, pemain timnas Qatar, menegaskan kesiapan Qatar untuk duel tersebut, dan ia berkata: "Moral kami tinggi dan semua siap. Kami memiliki dua hari untuk persiapan, dan fokus kami sepenuhnya pada meraih kelolosan, dan kami menyadari sulitnya menghadapi timnas Arab Saudi yang didukung tuan rumah dan suporternya."

Hatem menjelaskan bahwa situasi saat ini berbeda dengan Piala Dunia, dengan mengatakan: "Periode Piala Dunia berbeda, dan ada elemen-elemen baru dan kami sedang menjalani fase transisi. Turnamen ini memiliki tujuan yang berbeda, tetapi mentalitas kami adalah bersaing, dan merupakan hal yang luar biasa bagi kami untuk menjalani pertandingan di hadapan lebih dari 50 ribu penonton."



