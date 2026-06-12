Lopetegui soal lolosnya Qatar: Tanyakan saja pada Italia... dan kami terpengaruh oleh perang

Pelatih asal Spanyol, Julen Lopetegui, bersiap untuk penampilan perdananya di Piala Dunia saat memimpin tim nasional Qatar menghadapi Swiss, besok Sabtu.

Lopetegui pernah menjadi pelatih timnas Spanyol pada 2018, namun ia dipecat dari jabatannya sebelum Piala Dunia dimulai, akibat negosiasi yang dilakukannya dengan Real Madrid.

Lopetegui mengatakan dalam wawancara dengan surat kabar AS, "Saya tidak memiliki dendam apa pun atas apa yang terjadi pada 2018, karena sepak bola telah memberi saya jauh lebih banyak daripada yang diambil darinya."

Dia melanjutkan, "Saya pikir berpartisipasi bersama Qatar jauh lebih sulit, meskipun kualifikasi selalu sulit di mana pun. Tanyakan saja pada Italia. Kali pertama mereka absen adalah saat menghadapi kami di grup tersebut pada 2018."

Dia menambahkan, "Kami merasa sangat bersemangat di tim nasional Qatar, karena kami berhasil lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi, dan pada saat yang sama kami memiliki motivasi besar dan keinginan kuat untuk menjadi pesaing sekuat mungkin di turnamen ini."

Mengenai peluang Qatar, ia berkomentar, "Yang kami inginkan adalah menjadi tim yang percaya pada apa yang dilakukannya, dan mencapai potensi maksimal kami. Itulah yang terpenting. Dan jangan sampai rasa takut menghalangi kami untuk berpartisipasi di Piala Dunia."

Dia menekankan, "Kami terpengaruh oleh perang, ada tiga minggu di mana tidak ada yang bekerja. Pertama karena bulan Ramadan, lalu periode setelahnya, dan setelah itu kami tidak bisa berlatih karena kondisi keamanan, serta dua pertandingan persahabatan melawan Argentina dan Serbia dibatalkan."

Dia menambahkan, "Grup Qatar tidak mudah. Swiss adalah salah satu tim paling konsisten di Eropa selama delapan tahun terakhir. Kanada mungkin tim terbaik di Amerika Utara saat ini, dan telah mengungguli Amerika Serikat dan Meksiko dalam beberapa tahun terakhir. Bosnia telah mengeliminasi Wales dan Italia."