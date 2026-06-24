Pelatih tim nasional Qatar asal Spanyol, Julen Lopetegui, mengungkap alasan kekalahan dari Bosnia dan Herzegovina serta hilangnya peluang untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Qatar kalah 1-3 dari Bosnia dan Herzegovina dalam pertandingan yang digelar Rabu malam dalam rangkaian pertandingan ketiga Grup B.

Ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut bagi tim Arab tersebut di grup ini setelah sebelumnya dikalahkan Kanada 0-6, sehingga poin mereka tertahan di angka satu di peringkat keempat, dan harus tersingkir lebih awal tanpa meraih satu kemenangan pun.

Dalam pernyataannya kepada jaringan "beIN Sports" Qatar setelah pertandingan, Lopetegui mengatakan, “Saya harus menganalisis pertandingan ini, tetapi menurut saya kami tampil cukup baik di beberapa momen. Awalnya memang tidak bagus, Bosnia memiliki pemain sayap terbaik di liga-liga Eropa.”

Ia menambahkan, “Kami seharusnya bisa menguasai bola dengan lebih baik, namun kami memiliki semangat yang cukup untuk mencetak gol, dan kami memiliki tiga peluang di babak kedua yang tidak berhasil kami konversi menjadi gol.”

Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan, “Gol ketiga Bosnia tercipta dari satu-satunya serangan mereka di babak kedua, sementara kami menguasai jalannya pertandingan, namun kami seharusnya mempercepat ritme serangan.”

Lopetegui menutup pernyataannya dengan mengatakan, “Di Piala Dunia, Anda harus meminimalkan kesalahan agar bisa melaju jauh. Meski demikian, saya bangga dengan sikap dan penampilan para pemain.”

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