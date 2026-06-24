Lopetegui mengumumkan susunan pemain resmi Qatar untuk menghadapi Bosnia dan Herzegovina

Julen Lopetegui, pelatih tim nasional Qatar, mengumumkan susunan pemain resmi timnya untuk menghadapi Bosnia dan Herzegovina malam ini, dalam pertandingan putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Kedua tim masing-masing hanya mengoleksi satu poin dan tertinggal tiga poin dari pemuncak grup Kanada serta Swiss (yang berada di posisi kedua), sehingga kemenangan menjadi satu-satunya target mereka dalam laga malam ini untuk mempertahankan harapan lolos ke babak kedua.

Susunan pemain Qatar adalah sebagai berikut:

Mahmoud Abondi, Pedro Miguel, Issa Laï, Jassim Jaber, Boualam Khoukhi, Sultan Al-Braki, Karim Boudiaf, Ahmed Fathi, Edmilson Junior, Hassan Al-Haydos, dan Akram Afif.

Di sisi lain, susunan pemain Bosnia yang diumumkan oleh pelatih Sergei Barbaris adalah sebagai berikut:

Nikola Vasilj, Kolasinac, Nikola Katich, Stevan Radelić, Arjan Malik, Ivan Pašić, Ivan Sunjić, Ermedin Demirović, Edin Džeko, Karim Alajbegović, dan Esmir Bajraktaović.