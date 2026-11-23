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Klub asal Cile, Club Deportivo Palestino, mengecam petugas keamanan di konser Loop Tour Ed Sheeran di Santiago setelah suporter yang mengenakan jersey klub dihalangi masuk. Meski akhirnya diizinkan masuk setelah tertunda, klub menuntut penjelasan segera dari promotor setempat dan tim penyanyi tersebut.

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Petugas keamanan halangi suporter di Santiago

Palestino mengecam perlakuan terhadap suporter yang mengenakan jersey dan sweter klub pada malam pembukaan Loop Tour Ed Sheeran, 21 November 2026. Seperti diuraikan oleh Paste Magazine, petugas di Estadio Bicentenario de La Florida awalnya menghalangi mereka masuk, meski tidak ada larangan mengenakan pakaian tersebut dalam aturan busana yang dipublikasikan. Para suporter akhirnya bisa masuk setelah mempersoalkan pembatasan itu, tetapi mereka melewatkan sebagian penampilan pembuka.

Klub kecam tindakan diskriminatif yang tak dapat diterima

Didirikan lebih dari satu abad lalu, klub asal Santiago itu segera menanggapi laporan tersebut dengan membela akar budaya yang diwakili seragam empat warna mereka.

Dalam pernyataan resmi di situs klub, Palestino menyatakan: "Club Deportivo Palestino menyampaikan kemarahan mendalam dan penolakannya atas situasi yang dialami sekelompok penonton yang mengalami kesulitan masuk ke konser Ed Sheeran di La Florida karena mengenakan jersey dan pakaian lain milik klub kami.

"Kami menghadapi tindakan diskriminasi yang sama sekali tidak dapat diterima, yang melanggar martabat manusia serta merusak prinsip-prinsip mendasar tentang penghormatan, kesetaraan, dan kebebasan berekspresi.

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"Jersey kami adalah bagian dari identitas yang selama lebih dari satu abad menggunakan empat warnanya sebagai cara yang sah untuk mengekspresikan akar budayanya. Tidak seorang pun boleh didiskriminasi, dipertanyakan, atau ditolak masuk ke sebuah acara karena mengenakannya."

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Tur kembali terseret kontroversi politik

Klub itu juga menuntut pertanggungjawaban dari promotor setempat, DG Medios, dan tim Sheeran. Mereka melanjutkan: "Sebagai sebuah institusi, kami meminta perusahaan penyelenggara DG Medios dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan acara untuk menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi, memberikan informasi latar belakang yang relevan, serta menerangkan kriteria yang mungkin melatarbelakangi kejadian-kejadian ini. Kami juga berharap mendengar sikap tim sang artis mengenai peristiwa ini.

"Kepada semua yang mengalami situasi seperti ini, kami menawarkan dukungan dan bantuan untuk mengumpulkan informasi latar belakang, mengevaluasi langkah yang tepat, serta memberikan arahan dan bantuan hukum.

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"Kami tidak akan menganggap bentuk diskriminasi apa pun sebagai hal yang lumrah. Identitas kami layak dihormati, dan mereka yang mengekspresikannya memiliki hak yang sama seperti orang lain untuk menikmati pertunjukan, tanpa dikucilkan atau dipertanyakan."

Insiden ini menjadi kontroversi besar kedua bagi Loop Tour pada 2026 setelah rapper Macklemore dicoret dari rangkaian konser September menyusul pernyataan dan visual pro-Palestina dalam sebuah pertunjukan di AS. Sheeran sebelumnya meminta maaf atas cara situasi itu ditangani, dengan menyebut adanya tekanan dari promotor stadion. Ia juga menyebut kondisi di Gaza "menghancurkan, tidak dapat dibenarkan, dan tidak proporsional", seraya menegaskan bahwa ia berupaya menjaga pertunjukannya tetap netral secara politik.

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Promotor dan penyanyi menghadapi tekanan

Tekanan kini meningkat terhadap DG Medios dan perwakilan Sheeran untuk menjelaskan mengapa petugas keamanan di lokasi menyasar jersey tersebut dan apakah ada aturan resmi yang dilanggar. Sementara itu, Palestino mulai mengumpulkan keterangan dari penonton konser yang terdampak untuk mengevaluasi kemungkinan langkah hukum. Seiring berlanjutnya Loop Tour, penyelenggara tentu ingin menghindari gangguan lebih lanjut di luar panggung pada pertunjukan mendatang.