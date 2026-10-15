Hal itu dilaporkan surat kabar Bild. Kontrak pemain sayap itu bersama BVB sebenarnya masih berlaku hingga 2027. Pada bulan-bulan terakhir musim lalu, para petinggi BVB sempat berupaya memperpanjang kontrak pemain berusia 24 tahun itu lebih awal setelah awalnya ragu-ragu. Namun, Adeyemi kemudian menegaskan bahwa ia akan meninggalkan klub tahun depan. Dortmund pun bernegosiasi dengan FC Barcelona, yang akhirnya membayar biaya transfer sebesar 22 juta euro untuk Adeyemi.

Menurut laporan tersebut, rangkaian peristiwa itu kini membuat BVB tidak puas. Sejauh ini, Adeyemi tampil gemilang bersama Barcelona dan dalam sepuluh pertandingan resmi sudah mencatatkan tujuh kontribusi gol. Karena itu, Dortmund merasa penilaian mereka untuk memperpanjang kontrak pemain menyerang tersebut tidak keliru.

Ke depannya, BVB akan membahas perpanjangan kontrak lebih dini demi memperoleh kepastian dalam menyusun rencana. Karena itu, kini ada tiga pemain yang menjadi fokus, yakni Gregor Kobel, Waldemar Anton, dan Julian Ryerson, yang kontraknya bersama klub berlaku hingga 2028. Dortmund kabarnya ingin memperpanjang kontrak ketiga pemain andalan itu secepat mungkin agar tidak terjadi diskusi dan negosiasi panjang seperti dalam kasus Adeyemi.

Seberapa besar peluang BVB memperpanjang kontrak mereka dengan cepat?

Menurut laporan tersebut, pembicaraan dengan Waldemar Anton kemungkinan akan menjadi yang paling mudah. Bek tengah itu telah menjadi tandem Nico Schlotterbeck di Dortmund dan memimpin lini belakang saat Schlotterbeck absen karena cedera. Pembicaraan dengan Ryerson juga dijadwalkan berlangsung pada November. Ia berulang kali mendapat ketertarikan yang belum konkret dari Inggris, yang bisa segera diredam lewat perpanjangan kontrak.

Getty Images

Surat kabar Bild juga menilai peluang Gregor Kobel untuk kembali menandatangani kontrak cukup baik. Ia mungkin baru akan berpikir ulang jika ada posisi penjaga gawang yang tersedia untuknya di klub papan atas. Sejauh ini, hal itu belum terjadi. Karena itu, pemain berusia 28 tahun tersebut juga bisa segera memperpanjang kontraknya hingga melampaui 2028.