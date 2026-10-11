Lonjakan mengerikan mengancam posisi Hamza Abdelkarim di Barcelona

Ambisi Hamza Abdelkarim untuk mendapatkan kesempatan lebih besar bersama tim utama Barcelona menerima pukulan yang berpotensi menghambat, setelah striker Brasil Gabriel Jesus memulai perjalanannya dengan klub Catalunya tersebut dengan rasio mencetak gol yang menakjubkan, yang bisa menjadikannya pilihan utama pelatih Hansi Flick pada periode mendatang.

Jesus mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan pertamanya dengan kostum Barcelona, meski hanya sekali tampil sebagai starter, yaitu saat melawan Getafe.





Menurut surat kabar Mundo Deportivo Spanyol, striker Brasil itu hanya membutuhkan 123 menit untuk mencetak tiga golnya, dengan rata-rata satu gol setiap 41 menit, setelah menjebol gawang Feyenoord di Liga Champions, lalu mencetak gol melawan Racing di LaLiga, sebelum melanjutkan penampilan gemilangnya dengan gol baru melawan Getafe, kemarin.

Angka-angka ini menjadi semakin penting karena hadir di saat Raphinha absen akibat cedera, periode yang sebenarnya bisa menjadi peluang bagi Hamza Abdelkarim untuk membuktikan kemampuannya dan mendapatkan ruang lebih besar di dalam tim utama.

Persaingan tidak berhenti pada Jesus, karena Raphinha memulai musim ini dengan luar biasa, setelah mencetak 12 gol di LaLiga, dengan rata-rata satu gol setiap 46 menit.

Dan sementara Jesus memanfaatkan absennya winger Brasil itu serta mendapatkan kesempatan sebagai starter melawan Getafe, Hamza mendapati dirinya menghadapi persaingan ketat untuk menit bermain, meski ia telah menunjukkan indikasi positif selama periode lalu.

Striker Mesir itu sebelumnya tampil gemilang pada periode persiapan, dan mengakhirinya sebagai pencetak gol terbanyak Barcelona, sebelum mencatatkan penampilan resmi pertamanya dengan tim utama, lalu mencetak gol internasional pertamanya bersama timnas senior Mesir.

Meski ketajaman Jesus tidak berarti pintu bagi Hamza tertutup, hal itu menambah sulit tugasnya untuk meyakinkan Flick agar memberinya kesempatan lebih besar, terutama jika striker Brasil tersebut terus mencetak gol dengan rasio yang luar biasa ini.







