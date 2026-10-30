Timnas Maroko bersiap menjalani babak baru dalam perjalanannya di kualifikasi Afrika menuju putaran final Piala Afrika 2027, di tengah penantian pengumuman nama-nama yang akan diandalkan Mohamed Ouahbi, direktur teknik Maroko, selama dua laga melawan Niger yang dinanti pada bulan November mendatang.

Dalam konteks ini, Mohamed Ouahbi, pelatih timnas Maroko, akan menggelar pada Rabu mendatang konferensi pers di ruang konferensi di Kompleks Sepak Bola Mohammed VI, untuk mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil untuk bergabung dalam pemusatan persiapan mendatang, guna menyongsong kedua pertandingan tersebut.

Pemusatan latihan dijadwalkan dimulai pada Senin, 9 November 2026, di mana timnas Maroko akan memulai persiapannya untuk dua laga melawan timnas Niger, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 dan 17 November, dalam rangkaian pertandingan pekan ketiga dan keempat Grup A kualifikasi Afrika menuju putaran final Piala Afrika 2027.

Laga pertama akan digelar pada 13 November di atas lapangan Stadion Mohammed V di Kota Casablanca, sementara Stadion Prince Moulay Abdellah di ibu kota Rabat akan menjadi tuan rumah pertandingan kedua pada 17 November, dalam laga yang di dalamnya Maroko berupaya melanjutkan perjalanan mereka di kualifikasi dan mewujudkan target-target mereka sebelum menuntaskan kompetisi.