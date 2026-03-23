Lombardo menang, namun Sampdoria tetap berpotensi mengganti pelatih: D'Angelo hingga 2028, Pecchia atau Cioffi menjadi kandidatnya

Kemenangan yang diraih kemarin oleh Sampdoria dan pelatihnya, Attilio Lombardo, sedikit meredakan ketegangan di lingkungan klub yang tetap berada dalam suasana tegang pasca protes pada hari Sabtu, serta masih terlibat penuh dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Pelatih sementara, yang dipilih sebagai solusi internal setelah pemecatan Marco Foti, berhasil membawa pulang tiga poin yang sangat berharga, namun gambaran umum situasi tetap tidak jelas dan terus berubah. Setelah pertandingan, Lombardo sendiri menjelaskan: “Saya masih merasa sebagai pelatih tim ini. Saya tidak bisa membaca pikiran orang lain,” sebuah referensi langsung kepada berbagai pihak di jajaran manajemen klub, yang dalam beberapa hari ke depan akan berdiskusi untuk memutuskan masa depan kursi kepelatihan.





Posisinya pun tetap di ujung tanduk meski meraih kemenangan: hasil imbang atau kekalahan akan memicu pergantian pelatih segera, namun bahkan setelah kemenangan, kemungkinan pergantian pelatih baru tetap tidak tertutup. Menurut laporan Il Secolo XIX, di dalam klub sedang dilakukan evaluasi yang melibatkan Nathan Walker, Jesper Fredberg, dan Andrea Mancini. Di sisi lain, klub dilaporkan telah menjalin kontak dengan beberapa pelatih dalam beberapa hari terakhir agar tidak terkejut jika terjadi kekalahan telak melawan tim dari Campania, sekaligus memanfaatkan jeda dua minggu dan memberi lebih banyak waktu bagi calon pelatih baru.

Nama yang paling diunggulkan adalah Luca D'Angelo, yang kabarnya sedang dalam proses negosiasi yang dipimpin langsung oleh direktur olahraga Andrea Mancini dengan durasi kontrak hingga 2028. Dilaporkan telah terjadi kontak dengan agennya, Minieri, setelah diajukan tawaran yang lebih baik dibandingkan proposal beberapa hari lalu, yang hanya mencakup kontrak tiga bulan dengan opsi perpanjangan. Namun, sang pelatih sendiri tampaknya masih mengambil waktu. Masalah yang masih harus diselesaikan adalah kontrak D’Angelo dengan Spezia, yang, di antara hal lain, mungkin juga mempertimbangkan untuk memanggilnya kembali dalam waktu dekat untuk menggantikan Roberto Donadoni. Keputusan akan diumumkan hari ini.





Di latar belakang, masih ada profil-profil lain yang dievaluasi oleh manajemen dan telah dihubungi, termasuk Guido Pagliuca, yang sempat dikabarkan akan pindah ke Padova namun belum menetap di Veneto, serta Fabio Pecchia dan Gabriele Cioffi. Beberapa jam ke depan akan menjadi penentu bagi situasi ini.