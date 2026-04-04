Lolos ke Asia bukanlah syarat mutlak... Al-Ittihad Jeddah akan menentukan masa depan Conceição

Laporan media mengungkap apa yang terjadi di dalam manajemen klub Al-Ittihad Jeddah terkait masa depan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição, yang dikabarkan akan hengkang dalam waktu dekat.

Conselho telah menerima kritik tajam belakangan ini, serta desakan terus-menerus agar ia mundur, terutama setelah tersingkir dari semifinal Piala Khalifah Al-Haramain, akibat kekalahan dari Al-Khulud melalui adu penalti.

Jurnalis Hattan Al-Najjar mengatakan melalui program "Nadina": "Masa depan Conceicao sudah diputuskan di dalam klub, pelatih asal Portugal itu tidak akan melanjutkan tugasnya setelah musim ini berakhir."

Dia menambahkan: "Conselho tidak akan bertahan bahkan jika berhasil meraih Liga Champions Asia, karena manajemen telah mengambil keputusan akhir mengenai hal ini."

Dia melanjutkan: "Pernyataan terakhir yang dikeluarkan manajemen klub hanyalah untuk meredakan suasana, dan Conceição akan pergi setelah musim ini berakhir."

Dia menyimpulkan: "Pelatih telah mencapai jalan buntu dengan manajemen, dan hubungannya buruk dengan para pemain di ruang ganti."

Perlu dicatat bahwa Al-Ittihad meraih kemenangan tipis atas Al-Hazm, Jumat kemarin, dengan skor 1-0, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen.