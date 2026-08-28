Lolos dari maut: korban insiden kolam renang di Cagliari keluar dari ruang perawatan intensif

Setelah hari-hari mencekam yang nyaris merenggut nyawanya, klub Cagliari beserta para pendukungnya bisa bernapas lega. Sang penyerang muda Yael Trepy telah keluar dari rumah sakit dalam kondisi baik, menutup lembaran sebuah kecelakaan mengerikan di kolam renang yang nyaris mengakhiri kariernya sebelum benar-benar dimulai.

Pemain asal Prancis itu keluar dari Rumah Sakit Universitas Sassari "Santissima Annunziata", setelah menjalani perawatan selama sekitar dua pekan, sekaligus melewati fase tersulit sejak insiden tersebut.

Detail peristiwa ini bermula pada 16 Agustus, ketika Trepy nyaris tenggelam di dalam sebuah kolam renang di sebuah vila di kawasan Baja Sardinia, dekat Costa Smeralda. Andai bukan karena penanganan cepat dari tim tanggap darurat yang membawanya dengan helikopter ke rumah sakit, akibatnya bisa menjadi bencana.

Penyerang muda itu langsung dibawa ke ruang perawatan intensif, di mana ia berada dalam kondisi koma medis selama 48 jam, sebelum akhirnya sadar dan memulai perjalanan pemulihan bertahap. Setelah itu, ia dipindahkan ke bangsal penyakit paru untuk melanjutkan perawatan, di tengah kepastian medis bahwa tidak ada kerusakan fisik yang berarti.

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Bukan mukjizat, melainkan kerja sistem yang efektif

Dalam pernyataan medis yang mengharukan yang dirilis jaringan "Sky Sport", Profesor Pietro Pirina, direktur departemen penyakit paru klinis dan intervensi di Rumah Sakit Universitas Sassari, mengatakan: "Pasien meninggalkan rumah sakit dalam kondisi klinis yang secara umum baik, setelah menjalani perjalanan perawatan yang menunjukkan pemulihan bertahap dan signifikan."

Ia menambahkan: "Pemeriksaan yang dilakukan selama masa perawatannya di rumah sakit menunjukkan perbaikan kondisinya, yang memungkinkan kami merencanakan kepulangannya dengan tenang. Jika sebagian orang dalam beberapa hari terakhir berbicara tentang mukjizat, kami lebih memilih berbicara tentang kerja sebuah sistem yang telah membuktikan keefektifannya."

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Tahap rehabilitasi dimulai

Trepy meninggalkan rumah sakit ditemani ibunya, dengan senyum lebar, setelah berpamitan kepada tim medis, direktur umum, dan direktur medis rumah sakit.

Tujuan berikutnya dijadwalkan adalah kota Arco di provinsi Trento, di mana ia akan melanjutkan program rehabilitasinya, sebelum menjalani serangkaian pemeriksaan lebih lanjut yang mendetail untuk mengevaluasi kemungkinan kembalinya ia ke kompetisi olahraga dan pemulihan sertifikasi kebugaran fisiknya.