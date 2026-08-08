Lolos dari Jebakan Peminjaman, Al Ahli Rekrut Pemain Buangan Al Hilal

Klub Al Ahli Saudi menutup salah satu file penyerangnya di bursa transfer musim panas, setelah pada hari Sabtu ini mengumumkan secara resmi kesepakatan dengan Abdullah Radif, penyerang Al Hilal, agar pemain tersebut memulai babak baru dalam kariernya dengan seragam sang juara Asia.

Radif bukanlah sosok asing bagi sepak bola Saudi, karena ia tumbuh di dalam akademi Al Hilal dan meniti jenjang di sektor junior klub tersebut, sebelum mendapatkan kesempatan promosi ke tim utama pada 2021. Namun, perjalanannya selama tahun-tahun terakhir mengambil corak yang berbeda setelah ia menjalani sejumlah pengalaman bersama klub-klub Liga Roshn dengan status pinjaman.

Beragam pengalaman dan angka yang bervariasi

Perjalanan Radif di luar Al Hilal dimulai dari pintu Al Taawoun, di mana selama masa peminjamannya ia tampil dalam 15 pertandingan dan mampu mencetak dua gol, sebelum pindah ke Al Shabab dan menjalani 20 pertandingan dengan torehan 3 gol.

Penyerang muda itu menjalani pengalaman lain bersama Al Ettifaq, dan di sana ia juga berhasil mencetak 3 gol, tetapi kali ini dalam 28 pertandingan, sebelum destinasi terakhirnya bersama Al Feiha, di mana ia tampil dalam 8 pertandingan tanpa mencetak atau menciptakan satu gol pun.

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Angka-angka ini mencerminkan perjalanan seorang pemain yang masih mencari kestabilan teknis dan peluang yang memberinya ruang lebih besar untuk menunjukkan kemampuan menyerangnya, sesuatu yang mungkin akan ia temukan bersama Al Ahli pada periode mendatang.

Nomor punggung 21 dan awal yang baru

Al Ahli memperkenalkan pemain barunya secara resmi, di mana Abdullah Radif akan mengenakan nomor punggung 21 bersama tim, dan dengan demikian memulai pengalamannya bersama salah satu klub sepak bola paling menonjol di Saudi maupun di benua Asia.









Kesepakatan ini datang di saat Al Ahli berupaya memperkuat opsi-opsi penyerangannya, terutama dengan meningkatnya ambisi tim setelah meraih gelar Liga Champions Asia Elite dalam dua edisi terakhir.

Radif berharap pengalamannya bersama Al Ahli berbeda dari destinasi-destinasi sebelumnya, dan memberinya kontinuitas yang ia butuhkan untuk berpindah dari status pemain pinjaman menjadi elemen inti yang mampu meninggalkan jejaknya bersama salah satu tim besar Liga Roshn.