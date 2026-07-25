Loïs Openda berada di ambang meninggalkan Juventus untuk sementara demi bergabung dengan Olympique Lyon. Menurut berbagai media, termasuk pakar bursa transfer Fabrizio Romano, semua pihak telah mencapai kesepakatan lisan untuk transfer pinjaman mantan striker Vitesse tersebut.

Olympique Lyon dikabarkan membayar biaya peminjaman sekitar tiga juta euro. Klub Prancis itu juga akan menanggung penuh gaji penyerang berusia 25 tahun tersebut.

Menariknya, tidak ada opsi pembelian yang dimasukkan dalam kesepakatan tersebut. Laporan sebelumnya masih mengarah pada kemungkinan adanya klausul pembelian, tetapi menurut Romano dan Fabrice Hawkins hal itu tidak ada.

Openda sendiri beberapa hari lalu sudah memberi lampu hijau untuk kepindahannya ke Lyon. Pemain asal Belgia itu dijadwalkan menjalani tes medis pekan depan, setelah itu transfernya bisa dirampungkan secara resmi.

Bagi Openda, kepindahan ini berarti kembali ke Ligue 1. Sang penyerang menjalani musim yang sangat baik bersama RC Lens pada 2022/23 dan saat itu mencetak 21 gol di kompetisi Prancis.

Lewat gol-golnya, Openda memberi kontribusi penting atas finis mengejutkan Lens di posisi kedua. Klub Prancis itu merekrutnya secara permanen setahun sebelumnya setelah ia bermain selama dua musim dengan status pinjaman di Vitesse.

Petualangan Openda di Juventus berubah menjadi kekecewaan besar. Klub Italia itu meminjamnya pada musim panas 2025 dari RB Leipzig dengan biaya 3,3 juta euro, disertai kewajiban pembelian sekitar 40 juta euro.

Berbanding terbalik dengan investasi besar tersebut, hasilnya nyaris tidak ada: Openda musim lalu hanya mencetak 2 gol dalam 34 pertandingan resmi. Pemain yang sudah 33 kali membela tim nasional Belgia itu juga lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dan tidak pernah mampu merebut tempat di starting XI di Turin.