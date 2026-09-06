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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Logo liga di masa depan: gol "sinematik" Elenikhina yang menembus pikiran

Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
G. Ilenikhena
Arab Saudi
Nigeria

Lebih dari Sekadar Gol

Pemain Nigeria, George Elenikhena, yang berkarier bersama Al Ittihad, berhasil mencuri perhatian pada malam laga klasik menghadapi Al Nassr, yang dimenangkan "Sang Dekan" dengan skor (2-1), dalam pekan ke-5 Liga Roshn Saudi.

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Bintang Nigeria berusia 19 tahun ini mampu merebut sorotan pada malam laga klasik dengan mencetak dua gol menawan dalam kurun 18 menit, namun gol kedua pada menit ke-22 menjadi yang paling menonjol saat ia melompat ke udara dan mengarahkan bola dengan kakinya ke gawang.

Akun resmi Liga Roshn Saudi melalui platform "X" menggambarkan momen memukau ini sebagai gol sinematik, sebagai isyarat atas kepiawaian bintang Nigeria tersebut dalam mengambil keputusan.

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Saudi Pro League
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Abha crest
Abha
ABH

Sementara itu, tokoh media terkenal Khalid Al Shenaif melalui programnya "Dorina Ghair" mengatakan: "Apa yang dilakukan Elenikhena adalah sesuatu yang seolah berasal dari khayalan, dan saya rasa lompatan ini bisa menjadi ikon liga kita di masa depan."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Ia menutup: "Pemain itu melompat ke udara sekitar 220 sentimeter, dan itu dianggap ketinggian yang sangat tinggi, tetapi hal ini menunjukkan kelincahan dan kekuatan fisiknya."

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