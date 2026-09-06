Pemain Nigeria, George Elenikhena, yang berkarier bersama Al Ittihad, berhasil mencuri perhatian pada malam laga klasik menghadapi Al Nassr, yang dimenangkan "Sang Dekan" dengan skor (2-1), dalam pekan ke-5 Liga Roshn Saudi.

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Bintang Nigeria berusia 19 tahun ini mampu merebut sorotan pada malam laga klasik dengan mencetak dua gol menawan dalam kurun 18 menit, namun gol kedua pada menit ke-22 menjadi yang paling menonjol saat ia melompat ke udara dan mengarahkan bola dengan kakinya ke gawang.

Akun resmi Liga Roshn Saudi melalui platform "X" menggambarkan momen memukau ini sebagai gol sinematik, sebagai isyarat atas kepiawaian bintang Nigeria tersebut dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, tokoh media terkenal Khalid Al Shenaif melalui programnya "Dorina Ghair" mengatakan: "Apa yang dilakukan Elenikhena adalah sesuatu yang seolah berasal dari khayalan, dan saya rasa lompatan ini bisa menjadi ikon liga kita di masa depan."

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Ia menutup: "Pemain itu melompat ke udara sekitar 220 sentimeter, dan itu dianggap ketinggian yang sangat tinggi, tetapi hal ini menunjukkan kelincahan dan kekuatan fisiknya."