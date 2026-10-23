Dalam langkah yang menegaskan besarnya keretakan antara dua kutub sepak bola Spanyol, secara resmi dipastikan bahwa Florentino Perez, presiden Real Madrid, akan absen dari tribune VIP di Stadion Camp Nou selama laga El Clasico yang dinanti pada hari Minggu, sehingga perwakilan klub ibu kota diserahkan kepada wakilnya sekaligus tangan kanannya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", manajemen Real Madrid memutuskan bahwa klub ibu kota akan diwakili dalam laga puncak liga oleh wakil presiden Eduardo Fernandez de Blas, salah satu penasihat paling menonjol Perez dan pengambil keputusan yang tenang di klub, bersama dengan sang legenda Jose Martinez "Pirri", mantan pemain sekaligus presiden kehormatan klub sejak 2023.

Absen berulang dan hubungan yang tegang

Ini bukan kali pertama Perez absen dari Camp Nou, karena ia mengikuti pendekatan yang sama pada El Clasico musim lalu, sebagai isyarat jelas berlanjutnya ketegangan hubungan antara kedua klub di tengah serangan tajamnya terhadap Barcelona dalam kasus Negreira yang terkenal, yang menyebabkan keretakan mendalam antara kedua manajemen.

"Pirri" juga hadir di tribune VIP selama El Clasico terakhir yang digelar di Camp Nou pada 10 Mei lalu, laga di mana Barcelona memastikan gelar La Liga untuk kali kedua secara beruntun dengan kemenangan 2-0 di bawah kepemimpinan Hansi Flick.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Hingga kini klub Barcelona belum menerima konfirmasi apa pun terkait keberangkatan Emilio Butragueno, direktur hubungan kelembagaan, sehingga ketidakhadirannya pun menjadi absen yang mencolok yang ditambahkan ke absennya sang presiden, serupa dengan apa yang terjadi di El Clasico liga musim lalu.

Bom Requelme di tribune

Dalam perkembangan yang bisa menambah rumit situasi, ketidakpastian masih menyelimuti posisi Enrique Requelme, kandidat yang bersaing melawan Florentino Perez dalam pemilihan presiden terakhir klub Real Madrid.

Requelme menunjukkan niatnya untuk menyaksikan El Clasico langsung dari Camp Nou, sebagaimana yang ia lakukan dalam laga Atletico Madrid melawan Real Madrid terakhir di Stadion Wanda Metropolitano, namun ia belum memastikan keputusan akhirnya hingga hari Sabtu mendatang mengingat jadwal kerjanya yang padat.

Penantian ini datang setelah kontroversi besar yang ditimbulkan oleh kemunculan Requelme di tribune VIP Stadion Atletico Madrid, kemunculan yang membuat Florentino Perez sangat marah dan mendorongnya mengancam akan segera pergi jika bertemu dengan pesaingnya, menurut yang diungkapkan radio Spanyol "Cope".

Di antara boikot Perez, perwakilan Fernandez de Blas dan Pirri, serta kemungkinan kemunculan Requelme, tampaknya El Clasico hari Minggu tidak hanya akan menjadi pertarungan di lapangan hijau, tetapi juga di tribune VIP.



