Loftus Cheek: "Merupakan sebuah kesenangan berjalan di atas catwalk"

Pada Selasa malam, kota Milan menjadi tuan rumah acara bergengsi Vogue World, yang digelar dalam rangkaian Fashion Week. Begitu banyak tokoh dari dunia mode, hiburan, olahraga, seni, dan budaya secara umum - tidak hanya dari Italia tetapi dari seluruh dunia - berkumpul di Galleria Vittorio Emanuele II untuk peragaan busana istimewa, yang nyaris menjadi pertunjukan artistik sesungguhnya.

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Di antara begitu banyak model, baik profesional maupun dari bidang lain, yang berjalan di bawah Galeri hanya beberapa langkah dari Duomo, ada juga perwakilan dari AC Milan. Dengan tiga jersey musim ini, hadir Ruben Loftus-Cheek (tim utama putra), Ashley Hu (tim utama putri), dan Lorenzo Ossola (kapten Milan Futuro). Hari ini, Loftus-Cheek sendiri mengunggah beberapa foto di media sosial, sambil mengungkapkan perasaannya: "Vogue, senang rasanya bisa berjalan di atas catwalk, terima kasih!"