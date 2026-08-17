Locatelli: "Saya menolak Arsenal demi Juventus. Di Milan mereka tidak membantu saya"

Kapten Juventus, Manuel Locatelli, berbicara kepada Rivista Undici tentang penolakannya terhadap Arsenal demi cintanya kepada Juventus, idolanya saat kecil, dan kisahnya dengan Milan yang berakhir secara mendadak.









Tentang kemungkinan ke Arsenal: “Arsenal adalah tim yang luar biasa, dengan sejarah yang hebat, di liga yang sangat penting. Tetapi saya hanya menginginkan Juve, dan saya sudah menginginkannya sejak setahun sebelumnya ketika saya sudah sangat dekat untuk bergabung. Saya tidak ingin mendengarkan tawaran lain, agen-agen saya sampai pusing: mereka menawarkan tim-tim lain kepada saya, dan saya bilang ‘hanya Juve’”.









Tentang idolanya: “Baik saya maupun saudara saya punya poster Del Piero. Saya juga sangat terobsesi dengan Nedved, ketika masih sangat kecil saya bertanya kepada ibu saya apakah saya punya kaki seperti dia, agak bengkok”.









Tentang Milan: “Saya akan selalu berterima kasih kepada Milan: saya menjalani seluruh jenjang di sana, itu adalah rumah saya, dan saya akan selalu berterima kasih kepada Montella karena telah memberi saya kepercayaan. Yang membebani saya adalah saya tidak punya alat untuk mengelola semuanya. Saya masih terlalu muda dan belum matang. Ada ekspektasi yang sangat besar terhadap saya dan di dalam diri saya rasanya ekspektasi itu bahkan lebih besar, terutama setelah gol itu ke gawang Juve. Ini adalah hal yang menghambat saya dan saya bahkan tidak mampu untuk mengintrospeksi diri. Jadi sering kali saya menyalahkan orang lain dan mencari alibi. Tentu saya banyak berbuat salah pada periode itu, tetapi saya juga merasa tidak dibantu