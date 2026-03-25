Locatelli gagal, Como tidak: Fabregas melesat ke Liga Champions (1,72), Juventus tertinggal (2,75)

Locatelli gagal, Como tidak. Begitulah kira-kira ringkasan akhir pekan Serie A, terkait perebutan tiket Liga Champions. Penalti yang gagal dieksekusi oleh gelandang tersebut, memang, memaksa Juventus bermain imbang melawan Sassuolo, tetapi yang lebih penting, membuat mereka kehilangan poin dari tim asuhan Fabregas, yang kini unggul tiga poin: menurut analis taruhan dari Sisal dan Planetwin365, peluang Paz dan rekan-rekannya untuk finis di empat besar turun menjadi antara 1,72 dan 1,90, dibandingkan dengan 2,50 beberapa hari yang lalu. Hal ini berkat performa luar biasa, dengan lima kemenangan beruntun yang berpuncak pada “manita” yang diderita Pisa, sementara Bianconeri, yang gagal meraih kemenangan ketiga berturut-turut, turun ke 2,75 dibandingkan 1,85 pekan lalu.





Roma berada di posisi yang sama dengan tim asuhan Spalletti, namun dalam perebutan posisi keempat, mereka harus menanggung dampak performa buruk dalam beberapa pekan terakhir dan tidak meyakinkan para bandar taruhan: meskipun berhasil meraih kemenangan kembali melawan Lecce, Giallorossi di Liga Champions ditawarkan dengan odds antara 4,00 dan 4,50, naik dari 3,50 beberapa hari lalu. Terpisah jauh, akhirnya, ada Atalanta, yang, dengan selisih tujuh poin dari Como, bernilai antara 30 hingga 50 kali lipat dari taruhan, sementara Napoli dan Milan kini telah memastikan partisipasi mereka di Liga Champions musim depan (dengan odds 1,02 untuk keduanya)





