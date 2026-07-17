Lizarazu Bergabung dengan Revolusi Tuchel dan Konaté: Laga Prancis vs Inggris Adalah Siksaan

Mantan bintang Prancis, Pixenti Lizarazu, bergabung dengan daftar pihak yang menentang pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan tim nasional Prancis dan Inggris dalam ajang Piala Dunia 2026.

Pernyataan bek kiri legendaris timnas Prancis dan komentator di surat kabar "L'Équipe" ini mendukung sikap Thomas Tuchel, pelatih Inggris, dan Ibrahima Konaté, bek Prancis, yang sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada yang ingin bertanding dalam laga ini.

Dalam pernyataan yang menggemparkan, Lizarazu mengatakan: “Melakoni pertandingan ini hampir seperti siksaan; ini bukan Olimpiade sehingga ada medali emas, perak, dan perunggu; bahkan posisi kedua pun tidak berarti apa-apa.”

Ia menambahkan: “Pukulan itu sangat berat setelah kekalahan dari Spanyol. Semua orang bermimpi mencapai final, dan kini pertandingan ini bagaikan siksaan.”

Pernyataan Lizarazu ini muncul di tengah kondisi timnas Prancis yang sedang kacau setelah kekalahan dari Spanyol, serta pengumuman pengunduran diri pelatih Didier Deschamps, di tengah tuntutan untuk melakukan perombakan besar-besaran pada tim, dan meningkatnya pertanyaan mengenai masa depan beberapa pemain inti seperti Ousmane Dembélé dan Adrien Rabiot.

Lizarazu berpendapat bahwa usaha fisik yang dibutuhkan dalam pertandingan ini tidak sebanding dengan nilai hadiahnya, sebuah pandangan yang disetujui oleh banyak pemain dan pelatih yang menganggap pertandingan perebutan tempat ketiga hanyalah beban tambahan di akhir turnamen yang melelahkan.